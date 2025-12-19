[헤럴드경제=이원율 기자]러시아의 신형 극초음속 중거리 탄도 미사일 ‘오레시니크’가 벨라루스에 배치됐다고 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 18일(현지시간) 말했다.

타스, 리아노보스티 통신 등에 따르면 루카셴코 대통령은 이날 연설 중 “오레시니크는 전날부터 벨라루스에 있었다”며 “전투 임무를 수행 중”이라고 밝혔다.

오레시니크는 ‘개암나무’를 뜻하는 무기다. 지난해 11월 러시아가 우크라이나 드니프로를 공격할 때 처음 선보인 신형 미사일이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현재의 방공 체계로는 이 미사일을 요격할 수 없다고 주장했다.

이 미사일에는 핵탄두를 장착할 수 있으며, 재래식 탄두를 장착한다 해도 파괴력은 핵무기급에 이른다고 덧붙였다.

러시아는 우크라이나 ‘특별군사작전’을 지원하는 벨라루스에 2023년 전술 핵무기도 배치하며 군사 밀착을 강화하는 모습이다.

러시아와 벨라루스는 지난 9월 합동 훈련에서 오레시니크 배치 계획을 훈련할 것이라고 밝힌 적도 있다.

루카셴코 대통령은 벨라루스가 미국과 협상을 하고 있다며 “첫 만남을 제외하고 미국은 러시아와 벨라루스의 협력 문제를 제기하지 않았다”며 “나는 미국에 러시아가 신성하고, 벨라루스의 독립을 지키는 기둥이라고 했다”고 했다.

발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 이날 러시아 주재 외국 무관을 대상으로 한 브리핑에서 러시아군이 올해 오레시니크 미사일 시스템을 갖춘 여단을 창설했다고 밝히기도 했다.

한편 푸틴 대통령은 러시아가 우크라이나 ‘특별군사작전’의 목표를 반드시 달성할 것이고, 대화가 거부당하면 군사적으로 영토를 장악하겠다는 뜻을 보였다.

러시아는 2014년 크림반도 병합에 이어 2022년 2월 우크라이나 ‘특별군사작전’을 시작한 후 도네츠크, 루한스크, 헤르손, 자포리자 등 우크라이나 영토의 약 5분의 1을 장악하고 있다.

하르키우, 수미, 드니프로페트로우스크 등 일부 지역도 점령했다.

푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령 정부와 대화하며 이룬 진전을 한영한다며 유럽도 대화 의지를 보이길 바란다고 말하기도 했다.