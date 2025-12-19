65주년 기념 650㎏ ‘사랑의 김장 나눔’

[헤럴드경제=조용직 기자] 두산건설(대표 이정환)은 연말을 맞아 본사에서 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사를 진행했다고 19일 밝혔다. 임직원과 두산건설 We’ve 골프단 선수들이 한자리에 모여 절임배추를 버무리고 포장하며 이웃사랑을 실천했다.

두산건설은 창립 65주년의 의미를 담아 김장김치 650㎏을 마련했다. 겨울철 어르신들의 건강과 안전을 고려해 방한용품도 함께 마련했다. 해당 물품은 국제개발협력 NGO 지파운데이션을 통해 경기도 의정부시 녹양종합사회복지관에 전달됐다.

행사에는 이정환 대표를 비롯한 임직원이 참여했으며, 두산건설 We’ve 골프단에서는 올해 새롭게 합류한 이율린·박혜준 프로를 포함해 유현주·김민솔 프로까지 총 4명이 함께했다. 특히 2025년 두산건설과 함께 출발한 신입사원들과 올해 KLPGA 투어에서 첫 승을 거둔 선수 3명이 동참해 행사에 온기를 보탰다.

행사에 참여한 박혜준 프로는 “태어나서 오늘 처음으로 김장을 해봤는데, 생각보다 힘들어서 김장 김치를 보내주시는 분들에게 감사한 마음이 들었다”며 “저희가 직접 담근 김치가 어르신들 겨울 나시는 데 도움이 되길 바란다”고 소감을 밝혔다. 김민솔은 “두산건설 임직원 분들과 함께 김장을 하며 대화도 나누고 기부도 할 수 있어서 즐거운 시간이었다”고 전했다.