[헤럴드경제=장연주 기자] 보수성향 정치 평론가인 서정욱 변호사는 김건희 여사가 계엄 선포 후에 윤석열 전 대통령과 부부싸움을 했다는 특검 측 발표에 대해 “터무니 없는 거짓말, 완전 소설”이라며 어이없다는 반응을 보였다. 서 변호사는 김 여사 오빠 김진우 씨와 친구 사이로 알려졌다.

서 변호사는 18일 밤 CBS라디오 ‘박재홍의 한판 승부’에서 지난 15일 김건희특검이 최종수사 결과를 브리핑하면서 “김 여사 측근들로부터 계엄을 선포했을 때 ‘김 여사가 (윤 전 대통령에게) 너 때문에 다 망쳤다며 굉장히 분노했다는 진술을 확보했다”고 발표한 것에 대해 “제가 김건희 여사 변호사나 가족들에게 물어봤더니 ’새빨간 거짓말‘이라고 하더라”고 했다.

그는 이어 “누가 그런 말을 했는지 모르겠지만 변호인이나 가족 말에 따르면 ‘김 여사는 계엄은 몰랐지만 계엄 선포 이유를 이해하고 대통령과 신뢰 관계, 애정이 두텁다’고 하더라”고 밝혔다.

특히 그는 “아무리 심하게 싸워도 ‘대통령이 어쩌고저쩌고’하면서 싸우지 ‘너’라고 하면서 싸우지 않는다고 했다”며 “특검이 어떤 의도로 그런 말을 했는지 모르겠지만 완전히 소설이다”고 강조했다.

서 변호사는 그러면서 “윤 전 대통령은 지금도 계엄에 대해 ‘미래 세대를 위해서 할 일을 했다’며 후회하지 않고 있다”고 했다.

이는 이날 윤 전 대통령이 배지우 변호사를 통해 발표한 옥중 성탄 메시지 속 “자녀에게 올바른 나라를 물려줘야 한다는 절박함이 제가 모든 것을 내어놓고 비상사태를 선포한 이유 중 하나”라고 한 것과 맥을 같이 한다.