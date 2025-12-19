MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 속 한 장면 ‘주사이모’ 사태 속 뒤늦게 의혹 확산

[헤럴드경제=한지숙 기자] 방송인 박나래에서 시작한 ‘주사이모’ 불법 의료행위 의혹 사태가 규모를 키우면서 온라인 상에서 과거 전현무가 차 안에서 링거를 맞는 모습이 담긴 사진이 확산하고 있다.

박나래 뿐 아니라 그룹 샤이니의 키, 유튜버 입짧은햇님 등이 의사 면허가 없는 무자격 ‘주사이모’로부터 링거를 맞은 일로 공개 사과를 한 상황에서 누리꾼들은 방송인 전현무에게까지 의심의 시선을 보내고 있다.

19일 여러 온라인 커뮤니티에는 자동차 안에서 링거를 맞는 전현무의 모습이 담긴 사진이 퍼지고 있다.

해당 사진은 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’의 한 장면이다.

이를 보면 ‘현무, 링거 맞고 있는 거야?’라고 적힌 방송 자막과 함께 누군가 스마트폰을 들여다 보고 있는데, 스마트폰에는 전현무가 차 안에서 안전벨트를 한 채 링거를 맞고 있는 모습이 표출됐다. 어딘가로 이동 중 개인 차량 안에서 맞았던 것으로 보인다.

당시에는 바쁜 일정을 소화하는 연예인의 고충 정도로 비쳤으나 최근 연예계를 흔든 ‘주사 이모’ 사태와 맞물려 해당 행위의 위법성 여부가 도마에 올랐다. 의료기관이나 구급차가 아닌 장소에서 링거를 맞는 게 적법하냐는 것이 의혹의 핵심이다.

전현무는 ‘나 혼자 산다’ 프로그램을 통해 최근 하차한 박나래와 오랜 친분을 보여왔다. 누리꾼들이 ‘주사이모’와의 연루 가능성을 의심하는 이유다.

한편 유명 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)은 이날 ‘주사이모’라고 불리는 무자격 여성으로부터 진료를 받은 사실을 시인하고 활동 중단을 선언했다.

구독자 176만명을 보유한 먹방 유튜버인 그는 자신의 유튜브에 게시글을 올려 “심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고 예정에 있던 모든 활동을 중단하기로 결정했다”고 밝혔다.

입짧은햇님은 박나래, 키 등과 함께 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’(놀토)에 출연하고 있으며, 앞서 tvN ‘줄 서는 식당’에서도 박나래와 함께 호흡을 맞춰왔다.

그는 “현재 논란 중인 이 모 씨와는 지인의 소개로 강남구의 병원에서 처음 만났기 때문에 의심의 여지 없이 의사라고 믿고 진료를 받았다”며 “이씨가 제집으로 와 주신 적은 있다. 다만, 제가 이씨 집에 간 적은 한 번도 없다”고 설명했다.

이에 따라 ‘주사이모’ 의혹이 제기된 지 약 열흘 만에 박나래는 물론 그룹 샤이니 키, 입짧은햇님까지 세 명이 활동을 중단하게 됐다.