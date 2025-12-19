李대통령 핵심공약 ‘5극3특’ 일환 대전·충남과 함께 2월 특별법 처리

이재명 대통령이 핵심 공약인 ‘5극3특’(5개 초광역권·3개 특별자치도) 구상의 일환으로 대전광역시와 충남 통합 카드를 꺼낸 가운데 광주광역시와 전남을 통합하는 특별법도 추진 중인 것으로 나타났다. 내년 2월 특별법을 국회에서 처리해 6·3 지방선거에서 광주·전남을 아우르는 지방자치단체장을 선출하고 하반기부터 ‘초광역특별자치도’를 출범하자는 계획이다.

19일 헤럴드경제 취재를 종합하면 정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑·초선)은 ‘광주전남초광역특별자치도(광주전남자치도) 설치 및 지역특례에 관한 특별법안’을 조만간 대표발의할 예정이다. 이 대통령이 대전·충남 통합에 직접 힘을 싣자 당에서도 이에 발맞춘 것이다.

대통령실도 큰 틀에서 공감한다는 입장이다. 대통령실 관계자는 이날 헤럴드경제와 통화에서 “전국이 5극3특으로 빠르게 전환해 각각의 지역 특성에 맞는 경쟁력을 조기 확보하는 것이 바람직하다”고 말했다.

5극3특은 수도권·동남권·대경권·중부권·호남권 등 5대 초광역권과 제주·강원·전북 등 3대 특별자치도로 나눠 육성하겠다는 이 대통령의 대선 후보 당시 중점 공약이다.

특별법은 단일 시·도 단위의 정책과 지원만으로 수도권과 경쟁하기 어려운 상황에서 광주·전남을 통합하고 다극체계의 행정개편을 통해 지방 활성화와 균형 발전을 도모한다는 취지다. 광주·전남을 통합함으로써 수도권 과밀화 문제를 완화하고 지방 소멸을 방지하는데도 크게 일조할 것이라는 게 정 의원 측 설명이다.

6·3 지방선거 전 특별법이 처리되면 하반기부터 광주·전남을 아우르는 ‘초광역특별자치도’가 출범하게 된다. 정 의원은 “이 대통령이 2월까지 대전·충남 두 지역 통합 특별법을 통과시키자고 직접 추진 의지를 밝히셨다”며 “광주·전남도 예외가 돼서는 안 된다. 우리 지역의 통합법 역시 2월 국회에서 함께 처리돼야 한다”고 강조했다.

대전·충남에 이어 광주·전남 통합이 급물살을 타는 건 내년 지방선거 전 가능한 지역부터 5극 체제로 전환하겠다는 의지로 풀이된다. 이 대통령은 전날 대전·충남 지역구를 둔 민주당 의원들과 오찬에서 “지방정부의 통합이 쉽지 않지만 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다”면서 “대한민국의 미래를 견인한다는 점에서 역사적인 문제이자 수도권 과밀화 문제에 대한 대안으로 통합을 고려해 봐야 한다”고 밝혔다.

다만 야권에선 대전·충남 통합과 관련해 초대 통합 자치단체장 후보로 강훈식 대통령비서실장 차출설이 거론되는 마당에 광주·전남 통합설까지 떠오르자 ‘5극3특 속도전’을 통해 결국 6·3 지방선거를 유리한 구도를 이끌려는 여권의 포석이 아니냐는 의구심도 감지된다. 주소현·서영상 기자