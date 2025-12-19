[헤럴드경제=임세준 기자] ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’을 수사중인 안권섭 상설 특별검사팀이 19일 오전 서울 중구 한국은행 발권국으로 향하고 있다. 상설특검측은 이날 오전 9시부터 한국은행 발권국에 대한 수색, 검증 영장을 집행한다고 밝혔으며, 이번 영장 집행은 ‘제조권’ 및 ‘사용권’으로 불리는 한국은행 관봉권의 제조, 정사, 보관, 지급과 관련된 제반 정보를 확인하기 위한 것으로 알려졌다.


