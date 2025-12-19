“예방이 최선” 고령층, 규칙적 검진으로 건강 위험 사전 관리 필요

VL르웨스트, 전문 의료기관 연계한 건강관리 서비스 제공

나이가 들면서 신체 변화를 체감하는 것은 자연스러운 일이다. 하지만 근력과 균형 감각이 떨어지고, 기억력과 집중력이 예전 같지 않다고 해서 단순한 노화로만 치부해서는 안 된다. 이는 질병의 초기 신호일 가능성도 있기 때문이다.

노화는 신체 기능 전반에 서서히 영향을 미친다. 근육량이 줄고 관절과 골격 기능이 약해지면서 걷거나 서 있을 때 균형을 잡기가 어렵다. 심장과 폐 기능도 점차 저하되며, 일상적인 활동에도 쉽게 피로를 느낄 수 있다. 이러한 변화는 단순한 불편함을 넘어 낙상, 골절, 만성질환 등 건강 위험으로 이어질 수 있다.

여기에 식습관, 운동 부족, 수면 부족, 스트레스 같은 생활 습관이 겹치면 건강 악화 속도는 더욱 빨라진다. 반대로 규칙적인 운동, 균형 잡힌 식사, 충분한 휴식은 근력과 균형, 심혈관 건강을 지키는 중요한 방패가 된다.

특히 균형 능력과 근력, 인지 능력은 고령층 건강에서 핵심 평가 항목으로 꼽힌다. 균형 감각이 떨어지면 넘어질 위험이 높아지고, 작은 부상도 회복에 시간이 걸린다. 근력은 단순한 힘의 문제가 아니라 기초대사, 체중 조절, 일상생활 수행 능력과 직결된다. 인지 능력 역시 나이가 들수록 주기적인 점검이 필요하다. 기억력과 집중력 저하를 조기에 발견하면 치매 등 신경퇴행성 질환의 진행을 늦출 방법을 모색할 수 있다.

규칙적인 생활습관만으로도 건강을 지킬 수 있지만, 스스로 체감하지 못하는 작은 변화는 놓치기 쉽다. 따라서 일정 주기마다 건강검진과 신체 기능 평가를 받는 것이 중요하다. 정기 검진은 단순히 질병 유무를 확인하는 수준을 넘어, 일상에서 쉽게 체감하지 못하는 신체 변화나 초기 질환 징후를 발견할 수 있는 중요한 수단이다. 조기 발견이 가능해지면 치료 선택 폭이 넓어지고, 회복 가능성도 높아진다. 또한 검진 과정에서 개인별 위험 요인을 파악할 수 있어, 맞춤형 생활습관 관리나 예방 전략을 설계하는 데 도움이 된다.

업계 전문가는 “고령일수록 한 번 아프면 이전처럼 다시 회복하기가 쉽지 않기 때문에, 무엇보다 예방이 최선“이라며 “수명은 늘어나고 있지만 실제로 건강하게 지낼 수 있는 기간, 즉 ‘건강수명’은 별개의 문제다. 정기적인 건강검진과 신체 기능 평가는 단순한 건강 관리를 넘어 삶의 질을 지키고 독립적인 생활을 유지하기 위한 핵심 전략”이라고 덧붙였다.

이 가운데 서울 마곡에 들어선 하이엔드 레지던스 ‘VL르웨스트’가 맞춤형 건강 서비스를 제공하고 있어 눈길을 끈다.

VL르웨스트는 1층에서 24시간 운영되는 건강관리센터를 기반으로 일상 건강관리부터 응급 대응까지 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 건강 상태는 정기적·체계적으로 평가되며, 건강군 유형별 상담과 수시 상담을 통해 개인별 관리가 이뤄진다.

이화여대서울병원 등 종합병원과 연계한 건강검진도 연 1회 지원하며, 검진에서 유소견이 발견될 경우 외래 진료 예약 안내까지 이뤄진다. 보바스의원과 협력해 입주 후 최초 1회 유전자 검사를 제공하며(초기계약자 한정), 검사 결과 상담은 레지던스 내 보바스의원에서 진행된다. 보바스의원에서는 가정의학과·내과·신경과·재활의학과 진료와 물리·도수치료를 받을 수 있다.

멀티케어센터에서는 인바디 측정, 균형·보행 검사, 생활 속 스트레스 및 두뇌활동을 측정 검사 등을 통해 신체 기능 및 자율신경 상태, 스트레스 지수를 세밀하게 평가한다. 검사 결과를 토대로 영양 상담과 운동 관리, 두뇌훈련 프로그램까지 연계하여 개인별로 실질적인 건강관리를 제공한다.

VL르웨스트는 신체 및 안전을 고려해 전 세대에 미닫이문과 단차 없는 설계, 세대 내 순환형 구조를 적용했으며, 응급 호출 버튼과 동작 감지 센서, 건강관리센터·구급대 연계 시스템 등 비상 상황에 대비한 안전망도 갖췄다.

또한 식사 서비스로 균형 잡힌 영양 섭취를 돕는다. 지하 1층 레스토랑에서 조식, 중식, 석식을 제공하는 F&B(식음) 서비스는 사전 예약 후 이용할 수 있어 기다림 없이 편리하게 식사를 즐길 수 있다. 메뉴는 영양사가 주 단위로 한식부터 글로벌 요리까지 균형 있게 구성하며, 죽·샐러드·디저트 등 일부 메뉴는 뷔페 테이블에서 자유롭게 이용할 수 있다. 선택한 한상차림의 주식은 직원들이 서빙부터 퇴식까지 전담해 입주자의 편리성을 높였다.

커뮤니티 센터는 입주민을 위한 문화 프로그램 운영 공간으로, 수강과 시설 예약이 가능하다. 이미 미술, 음악, 댄스, 스마트폰 사진촬영 등 다양한 프로그램이 운영을 시작했으며, 매월 새로운 구성으로 업데이트돼 선택 폭이 점차 넓어질 예정이다. 시설로는 시네마, 노래연습실, IT 스튜디오, 아뜰리에, 취향서원, 당구장 등 다채로운 공간이 마련돼 입주민의 여가와 취향을 폭넓게 지원한다.

이 외에도 입주민들은 북라운지에서 여유를 즐기거나 인근을 산책하는 등 각자의 방식으로 생활에 적응하고 있다. 지하 2층 웰니스 클럽에서는 전문 트레이너의 지도는 물론, 피트니스·사우나·골프연습장·필라테스 등 다양한 운동 시설도 이용할 수 있다.

세대 내에서는 침실, 거실, 욕실, 주방 등 주요 생활공간 청소와 가정 내 쓰레기 수거 등 일상생활 지원 서비스를 주 2회 제공한다. 또한 장기 부재 시에는 세대 안전 점검과 기본 정비를 함께 실시해 생활의 연속성과 안전을 세심하게 관리한다.

