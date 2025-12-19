[헤럴드경제=이원율 기자]극지연구소는 황제펭귄 대규모 번식지인 남극 로스해 쿨먼섬에서 황제펭귄 새끼 개체 수가 지난해보다 약 70% 줄었다고 19일 밝혔다.

대형 빙산이 번식지 길목을 가로막고, 이 때문에 새끼에게 먹이를 주지 못한 일이 주요 원인일 것으로 극지연구소는 분석했다.

쿨먼섬은 남극 로스해 내 가장 큰 황제펭귄 번식지로 꼽힌다.

그런데, 새끼 수는 지난해 2만2000마리에서 올해 6700마리로 급격하게 줄었다. 인근 번식지에서는 확인되지 않은 이례적 현상이었다.

김종우·김유민 연구원은 지난달 현장에서 길이 약 14㎞, 축구장 5000개 넓이의 대형 빙산이 바다와 번식지를 이어주는 주요 출입구를 막고 있는 것을 봤다.

위성 자료 분석에 따르면 이 빙산은 지난 3월 난센 빙붕에서 분리돼 북상했다. 그러다 7월 말 번식지 입구를 가로막은 것으로 확인됐다.

어미 황제펭귄은 6월에 산란한 후 수컷에게 알을 맡긴다. 그다음 사냥을 나갔다가 2~3개월 후 부화할 때 돌아오는 식이다.

하지만 하필 빙산이 복귀 경로를 막으며 피해가 컸던 것으로 추정된다.

드론 촬영 사진에서는 빙산 절벽에 막혀 번식지로 돌아가지 못한 수십~수백마리의 황제펭귄 성체와 이 펭귄들이 장기간 체류한 것을 보여주는 배설 흔적이 나왔다.

연구를 총괄한 김정훈 박사는 “살아남은 30%는 어미가 빙산으로 막히지 않은 다른 경로로 먹이를 공급한 것으로 보인다”고 설명했다.

그는 빙산이 장기간 번식지를 막으면 황제펭귄들이 다른 번식지로 움직일 수 있다고 봤다.

위성 자료를 분석한 박진구 박사는 “난센 빙붕에서 분리된 빙산의 이동 경로가 다른 주요 서식지들도 지나는 것으로 나타났다”며 “빙붕 붕괴가 황제펭귄 등에 잠재적 위협이 될 수 있음을 보여준다”고 했다.

연구팀은 이번 사례를 내년 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR) 등 관련 국제기구에 공식 보고할 예정이다.

로스해는 100만마리 이상 아델리펭귄과 수만마리의 황제펭귄, 고래, 크릴, 물범, 바닷새 등 다양한 해양생물이 서식하는 세계 최대 규모의 해양보호구역이다.

이런 가운데 황제펭귄 등은 기후변화로 생존 자체를 위협받게 된 경우가 적지 않다.

황제펭귄은 세계자연보전연맹(IUCN) 적색 목록에서 ‘준위협종’으로 분류돼 있다. 펭귄 중 가장 덩치가 큰 종으로 짝을 이루면 평생 함께 한다.

암컷이 사냥을 하고 돌아오면, 위 속에 저장한 먹이를 토해내 새끼에게 다시 먹이는 식이다.

WWF는 “황제펭귄은 뛰어난 사냥 능력과 집단 생존 전략 등 다양한 적응 기제를 발휘하며 수천년간 남극의 극한 자연을 적응해 살아왔다”며 “기후 변화와 남획 등으로 생존에 위협을 받고 있다”고 진단한 바 있다.