민주 “특검 도입 시기 상조” 선긋기 야권, 단식·삭발 등 강경투쟁 검토

[헤럴드경제=정석준 기자] 범야권이 ‘통일교 특검’ 도입을 위해 공조에 나섰지만, 절대다수 의석을 보유한 더불어민주당을 설득하기까지는 난항이 예상된다. 야당 일각에서는 단식·삭발 등 강경투쟁까지 검토하며 압박 수위를 높이는 분위기다.

송언석 국민의힘 원내대표는 19일 원내대책회의 후 기자들과 만나 “‘통일교 게이트’가 열린 이 상황에서 많은 사람들이 여권 중심으로 금품수수가 일어났다고 생각하고 있다”며 “국민여론이 민주당의 독단적 반대 거부를 수용하지 않을 것”이라고 밝혔다.

송 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표는 지난 17일에 이어 오는 21일 회동 이후 이르면 다음 주 초 통일교 특검 도입을 위한 법안을 정리해 발표할 것으로 보인다. 통일교 정치자금 의혹이 여야를 가리지 않고 확산하자, 독립적 수사를 위한 특검 필요성에 공감하고 속도를 내는 것이다.

양측은 협의를 통해 국민의힘이 주장한 ‘법률 전문가 추천안’을 준비 중인 것으로 전해졌다. 다만 법조계가 추천한 다수의 특검 후보자를 소수로 압축하는 ‘스크리닝’을 개혁신당이 하는 방안을 후속 협의 중이다. 천 원내대표는 전날 국회에서 기자들과 만나 “개혁신당의 절차적 관여를 통해 제대로 된 특검을 임명하는 게 필요하다”고 말했다.

‘민중기 특검’과 묶어 ‘쌍특검’ 가능성도 배제하지 않고 있다. 송 원내대표는 “통일교와 민주당의 정치자금 금품수수 특검을 추진하고, 민중기 특검에 대해 그동안 문제됐던 부분은 별도 특검이 필요하다는 입장에서 쌍특검을 제안했다”며 “개혁신당도 두 개의 특검 자체에 대해서는 필요성이 있다고 얘기했고 내부 논의 중일 것”이라고 전했다.

다만 보수 범야권 전선이 구축됐지만 특검이 국회 본회의를 통과할 지는 미지수다. 국민의힘과 개혁신당을 합친 의석수는 110석으로 166석의 민주당에 크게 못 미친다. 범여권 소수정당까지 고려하면 격차는 더 벌어진다.

당장 민주당은 현 단계에서 특검 도입은 시기상조라는 입장이다. 김병기 민주당 원내대표는 전날 기자들과 만나 “수사가 미진했다는 판단이 나오면 특검을 추진하는 것”이라며 “지금 수사 중인 사안을 뺏어 오는 건 말이 안된다”고 선을 그었다.

야당 내부에서는 단식·삭발 등 강경한 투쟁으로 여당을 압박해야 한다는 목소리도 나온다. 한 중진의원은 2018년 ‘드루킹 특검’ 도입을 언급하며 “죽기 살기로 압박해야 한다”고 강조했다. 당시에도 여대야소 상황이었지만 김성태 자유한국당 원내대표가 열흘간 단식한 끝에 여당을 설특한 바 있다.

당 지도부도 다양한 방안을 검토 중이다. 다른 중진의원은 “특검을 주장하는 것만으로도 국민에게 당위성을 호소하고 민주당의 이율배반적 태도를 알릴 수 있다”고 말했다.