전기화·첨단화 흐름 속 산·학·연·군 기술 협력 모색

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 한국전기연구원(KERI)은 18~19일 이틀간 부산 웨스틴조선호텔에서 ‘제2회 국방기술 발전 세미나’를 열고 국방기술 분야의 연구개발 현황과 협력 방안을 논의했다.

이번 세미나는 국방 분야 전기화·첨단화 흐름에 대응해 산·학·연·군 간 기술 교류를 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 KERI를 비롯해 방위사업청, 국방기술진흥연구소, 육·해·공군과 해병대, 방산기업 관계자들이 참석했다.

세미나에서 KERI는 미래 전장 환경 변화에 따른 국방기술 연구 방향과 함께 ▷양방향 고효율 컨버터 기반 리튬전지체계 기술 ▷국방 모빌리티 전동화 핵심 기술 ▷국방용 리튬전지체계 안전성 검증 등 주요 연구 성과를 소개했다.

외부 전문가 세션에서는 방산 육성 정책과 국방 플랫폼 전기화 전략, K-방산 소재·부품·장비 경쟁력 강화 방안, AI 기반 유무인 복합체계 중심의 군 연구개발 추진 방향 등이 논의됐다. 이어 공군·해군·해병대의 국방 기술 R&D 추진 현황과 민군 협력 사례, 방산기업의 차세대 국방전력 고도화 전략 발표도 이어졌다.

김남균 KERI 원장은 “국방과 무기체계 분야에서도 전기화가 빠르게 확산되고 있다”며 “전기 전문 연구기관으로서 핵심 원천기술 개발을 통해 첨단 방위산업과 자주국방 실현에 기여하겠다”고 말했다.

강정호 해군 교육사령관은 “국방 기술이 AI 기반 무인체계로 전환되는 과정에서 연구기관과 군, 산업계 간 협력이 더욱 중요해질 것”이라며 KERI의 역할에 대한 기대를 나타냈다.