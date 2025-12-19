[헤럴드경제=김현경 기자] 조선 후기의 사찰 누각 3건이 국가지정문화유산 보물이 된다.

국가유산청은 19일 ‘순천 송광사 침계루’, ‘안동 봉정사 만세루’, ‘화성 용주사 천보루’의 보물 지정을 예고했다.

조선시대 사찰 누각은 중심 불전 앞에 위치해, 많은 신도가 모여 예불과 설법 등의 행사가 이루어지는 공간으로 사찰 가람 배치에서 일주문→사천왕문(금강문)→누각→주불전으로 이어지는 중요한 건축유산임에도 불구하고, 현존하는 사찰 누각 중에서 보물로 지정된 건은 4건에 불과하다.

이에 국가유산청은 지방자치단체, 불교계와 협력을 통해 2023년부터 전국 사찰의 누각 38건에 대한 ‘예비건조물문화유산 가치조사’를 실시했고, 전문가와 문화유산위원회 검토를 거쳐 17~18세기에 건립, 중창된 조선 후기 사찰 누각 3건을 보물로 지정 예고했다.

‘순천 송광사 침계루’는 ‘조계산송광사사고’ 중수기를 통해 1668년(숙종 14년) 혜문스님이 중건한 것으로 확인되며, 주요 목부재에 대한 연륜연대 조사 결과에서도 1687년에 벌채된 목재임이 확인돼 역사적 가치가 크다.

정면 7칸, 측면 3칸에 보를 세 겹으로 쌓는 삼중량 구조의 대형 누각이다. 일반 대중을 위해 대웅전 등 주불전 전면에 설치되는 일반 사찰 누각과 달리 승려들의 강학(講學)을 위한 공간으로, 주위의 수려한 자연경관과 조화를 이루고 있어 학술적·예술적 가치가 크다.

‘안동 봉정사 만세루’는 1680년 건립돼 ‘덕휘루’라 불렸으며, 1818년 중수한 후 큰 훼손이나 변형 없이 현재에 이르고 있다. ‘봉정사동루기’(1534년), ‘천등산봉정사덕휘루기’(1683년) 등 건립과 중수 과정이 기록된 내부 편액을 통해 건물의 변천과 사찰의 변화 과정을 알 수 있다.

가구는 1고주 5량가로 위치에 따라 기둥과 보의 조합을 다양하게 했고, 장식을 절제한 초익공, 평난간 등은 봉정사 내 다른 건축물과의 위계에 따라 규모와 양식을 달리하고 있어 학술적 가치가 크다.

‘화성 용주사 천보루’는 대웅전의 중심축에 위치하는 건물로, 정조가 아버지 사도세자의 능침을 양주 배봉산(현 서울 동대문구)에서 수원 화산의 현륭원으로 옮기고, 명복을 기리기 위해 그 능침사찰로 용주사를 건립하는 과정 속에서 1790년(정조 4년) 건립돼 역사적 가치가 크다.

정면 5칸, 측면 3칸, 팔작지붕의 2층 누각으로 위층은 강당으로, 아래층에는 양옆에 긴 돌기둥(장대 석주)을 설치한 중층 구조로, 누각의 아래층을 통해 뒤편의 위쪽 기단으로 올라가는 누하 진입 방식이다.

국가유산청은 이들 3건에 대해 30일간 의견을 수렴한 후 문화유산위원회 심의를 거쳐 보물로 지정할 예정이다.