운전석 없는 자율주행 버스 등장 시간·노선 없이 수요에 따라 운행

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 ‘인공지능(AI) 수도 울산’ 실현을 위해 오는 29일부터 자율주행 기술을 기반으로 하는 자율주행 ‘고래버스’와 앱 호출형 ‘울산마실고래버스’를 시범 운행한다.

울산시는 시범 운행을 앞두고 18일 울산테크노파크에서 김두겸 울산시장을 비롯해 시의회와 지역 기관, 기업체 주요 인사들이 참석한 가운데 안전성을 점검하는 차량 시승식을 가졌다.

고래버스는 척과 반용에서 출발해 다운2지구, 종가로, 상방사거리, 울산공항 구간을 운행하고, 마실고래버스는 성안동까지 운행한다.

자율주행 고래버스는 최첨단 자율주행 기술을 기반으로 운행하는 미래형 대중교통으로, 운전석이 있는 시내버스형(A형)과 운전석이 없는 순환형(B형) 두 종류로 운영된다. 현행 법령상 안전사고 예방을 위해 시험운전자가 동승하며, 어린이보호구역에서는 수동 운전, 그 외 구간에서는 자율주행으로 운행된다.

울산마실고래버스는 이용자가 전용 앱을 통해 출발지와 목적지를 입력하면 최적 경로로 운행한다. 정해진 시간표와 노선 없이 운행지역의 수요에 반응해 운행하는 만큼 불필요한 운행은 줄이고 운행 횟수는 늘려 배차 간격을 단축한다.

요금은 기존 시내버스와 동일하며 환승이 적용되고, 어린이·어르신 교통카드 소지자는 무료다. 울산시 누리집을 통해 신청한 시민을 대상으로 22일부터 24일까지 시민체험단을 운영한다.

김두겸 울산시장은 “지능형 이동수단 시범 운행은 울산이 ‘인공지능(AI) 수도’로 나아가는 이정표가 될 것”이라고 말했다.