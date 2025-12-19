스페이스X IPO 소식에 관련주 주가도 들썩 일찌감치 투자한 미래에셋벤처투자 상한가

[헤럴드경제=홍태화 기자] 스페이스X 기업공개(IPO) 기대 속에 연일 신고가를 쓰고 있는 미래에셋벤처투자가 19일 상한가에 진입했다.

이날 한국거래소에 따르면 미래에셋벤처투자는 전 거래일 대비 29.99% 오른 1만8510원에 거래 중이다. 전날 29.93% 급등하며 1만4240원으로 역대 최고가를 기록한 데 이어 이날도 가파른 상승세를 지속하고 있다.

스페이스X가 내년 미국 증시에 상장할 것으로 예상되는 가운데 스페이스X에 투자한 미래에셋그룹 관련 종목에 매수세가 몰리고 있는 것으로 풀이된다.

미래에셋그룹은 2022∼2023년 스페이스X에 2억7800만달러(약 4107억원) 규모의 투자를 집행한 것으로 알려졌다. 지분 투자에는 미래에셋증권과 미래에셋벤처투자 등이 참여한 것으로 전해졌다.

시장은 스페이스X의 기업 가치는 수천억달러에 이를 것으로 보고 있다. 일찌감치 스페이스X에 투자를 진행한 미래에셋벤처투자 입장에서는 굉장한 호재다.

로이터 통신에 따르면 일론 머스크가 이끄는 스페이스X의 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨은 지난 12일(현지 시각) 주주들에게 보낸 서한에서 신규·기존 투자자와 회사 측이 내부 주주로부터 주당 421달러의 가격에 최대 25억6천만달러 규모 주식을 사는 방안을 승인했다고 밝혔다.

이 거래를 바탕으로 하면 현재 스페이스X의 기업 가치가 8000억달러(약 1182조원)에 달하게 될 수 있다.

존슨 CFO는 내년 스페이스X가 상장을 추진하고 있다는 사실을 확인하면서 기업공개를 통해 확보할 자금의 개략적인 활용 방향도 언급했다.

그는 “우리는 2026년에 이뤄질 가능성이 있는 IPO를 준비하고 있다”며 이를 통해 마련할 자금을 스타십 우주선 발사 확대, 우주 내 인공지능(AI) 데이터센터 구축, 달기지 ‘알파’ 건설, 유무인 화성 탐사에 투입하게 될 것이라고 설명했다.