-스페인 코르도바에서 찾은 삶의 영감, 주거 트렌드로 승화시킨 단지

-자연, 예술, 여유가 있는 집… 파티오포레가 여는 주거공간의 새 기준

분주한 도시의 소음 속에서 우리는 종종 진정한 휴식과 영감을 잊고 산다. 이제 집은 단순히 몸을 뉘는 공간이 아니다. 라이프스타일이 다변화된 요즘, 집은 온전한 ‘나’를 찾아가는 여정이자, 삶의 가치를 발견하는 특별한 장소다.

이러한 시대적 요구에 발맞춰 현대건설의 블록형 단독주택 ‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’는 스페인 코르도바의 찬란한 햇살과 여유 그리고 삶의 예술을 담은 ‘코르도바 라이프’를 제안하며 주거시장에 신선한 반향을 일으키고 있다.

■ 도시 속 파티오, 자연과 함께 피어나는 ‘코르도바 라이프’

스페인 안달루시아의 보석 같은 도시, 코르도바. 햇살 가득한 파티오(안뜰)를 중심으로 가족과 이웃이 어울리고, 자연의 생명력이 살아 숨쉬는 일상이 펼쳐진다. ‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’는 이 코르도바의 정신을 현대적인 감각으로 재해석해 도심 속에서도 자연을 만끽하고 여유를 누릴 수 있는 특별한 주거문화를 창조한 블록형 단독주택이다.

마치 시간이 멈춘 듯 평화로운 파티오에서 커피 한 잔의 여유를 즐기고, 내 손으로 가꾼 정원에서 계절의 변화를 느끼는 삶, 이것이 바로 ‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’가 선사하는 ‘코르도바 라이프’의 핵심이다. 획일적인 아파트에서는 경험할 수 없는 독립성과 프라이버시를 존중하면서도 자연과 더불어 살아가는 충만한 삶을 향한 지향점인 셈이다.

흔히 단독주택이라 하면 관리의 어려움이나 불편함을 먼저 떠올리기 마련이다. 하지만 ‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’는 대한민국 대표 건설사 현대건설의 명성과 기술력이 집약돼 이러한 우려를 말끔히 해소했다.

지하 1층부터 지상 3층까지, 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성된 총 809가구는 가구별로 독립적인 마당, 여유로운 테라스, 활용도 높은 다락 공간 등을 품고 있다. 아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 넓은 마당, 해 질 녘 와인 한 잔 기울일 수 있는 테라스, 나만의 서재나 취미 공간으로 꾸밀 수 있는 다락은 코르도바의 다채로운 파티오처럼 일상의 활력을 더하는 요소다.

하지만 아름다운 주거 공간만으로는 완벽한 ‘코르도바 라이프’를 실현하기 어렵다. 편리한 인프라가 뒷받침될 때 비로소 삶의 여유는 극대화된다.

‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’가 들어선 양주 옥정신도시는 바로 이러한 배경을 완벽하게 갖추고 있다. 서울 강남을 관통하는 지하철 7호선(예정)과 인근에서는 GTX-C노선(예정)까지 누릴 수 있어 서울 도심 접근성도 훌륭하다. 옥정 중심상업지구의 풍부한 쇼핑, 외식, 문화시설을 이용한다면 주말 여가도 풍성하게 채울 수 있다.

여기에 초, 중, 고교가 밀집된 학군과 옥정호수공원을 비롯한 자연 친화적인 환경까지 갖춰 온 가족이 자연 속에서 휴식할 수 있는 최적의 조건이 형성돼 있다. 최근 복합쇼핑몰 조성 협약까지 이뤄진 만큼 ‘코르도바 라이프’를 더 윤택하게 만들어 줄 인프라는 더 좋아질 일만 남았다.

‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’는 지난해 6월 준공된 블록형 단독주택으로 분양 계약 이후 즉시 입주가 가능하다. ‘코르도바 라이프’를 꿈꿔왔던 수요자나 계속된 전월세 생활에 지쳐 새로운 주거공간을 찾는 이들에게는 새로운 삶을 시작할 수 있는 절호의 기회다.

계약금 5%(1차 계약금 5백만원 정액제), 2년 무이자 잔금유예(공급금액의 20%), 유상옵션(시스템 에어컨·발코니 확장비) 무상, 추가 혜택 제공 등의 분양 조건이 주어지는 만큼 초기 자금 마련에 대한 부담도 상대적으로 적다.

‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’는 단순한 주거 공간을 넘어 자연, 예술, 여유가 어우러진 새로운 라이프스타일을 제안한다. 스페인 코르도바의 감성을 일상 속에 녹여낸 ‘코르도바 라이프’를 구현한 만큼, 한 단계 다른 주거 경험을 기대하는 이들에게 의미 있는 선택지가 될 것으로 보인다.

더 자세한 정보는 대표 홈페이지나 문의 전화로 확인할 수 있으며, 분양 홍보관은 경기도 양주시 옥정동 일원에 위치해 있다.