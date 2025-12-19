29일 특공부터 청약 시작…일반분양 474가구 안심 통학 환경… 사직·센텀 사이 더블 생활권

[헤럴드경제=신혜원 기자] 대우건설이 부산 동래구 안락동 일대에 조성하는 ‘동래 푸르지오 에듀포레’의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 19일 밝혔다.

부산광역시 동래구 안락동 1230번지 일원에 들어서는 동래 푸르지오 에듀포레는 안락1구역 주택재건축정비사업의 일환으로 공급되며, 지하 3층~지상 최고 38층, 12개 동, 총 1481가구 대단지로 지어진다. 이 중 조합원분을 제외한 74~84㎡(이하 전용면적) 474가구가 일반분양되며 ▷74㎡A 20가구 ▷76㎡A 15가구 ▷84㎡A 439가구로 구성된다.

청약 일정은 오는 12월 29일 특별공급 접수를 시작으로 30일 1순위, 31일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자는 내년 1월 7일 발표되며, 정당계약 체결은 1월 19일부터 21일까지 실시된다. 청약 자격은 부산, 울산, 경남 거주 만 19세 이상이라면 세대주 여부나 주택 소유 여부와 관계없이 청약통장 가입 기간 및 예치금 조건만 충족하면 1순위 청약이 가능하다. 특히 재당첨 제한 규정도 적용받지 않는다.

동래 푸르지오 에듀포레 외관은 최신 트렌드를 반영한 디자인과 웅장한 문주를 적용했다. 일부 동에는 경관조명이 설치된 옥상 구조물과 측벽 디자인을 적용해 화려한 야간 스카이라인을 선보일 예정이다.

내부 평면은 다양한 입주민의 라이프스타일을 고려해 다채롭게 설계했다. 74㎡A는 공간 활용성이 높은 3베이(Bay) 판상형 구조를, 76㎡A는 주방에 아일랜드장을 더해 넉넉한 수납공간을 확보한 타워형 구조를 채택했다. 주력 평형인 타워형 84㎡A 타입은 ‘이면 개방형’ 설계를 통해 개방감과 채광, 조망을 극대화했으며, 안방뿐 아니라 침실에도 드레스룸을 설계해 수납 효율을 강화했다.

이 밖에도 세대별 전용 지하 창고 제공, 시스템 이중창 및 유리 난간도 적용됐다. 또한 ‘라이프업 스타일링’, ‘라이프업 키친’ 등 푸르지오만의 옵션 상품을 통해 유럽산 마감재와 특화된 수납공간을 소비자가 직접 선택할 수 있다.

전체 대지의 약 37%를 할애해 공원형 단지로 조성한 특화 조경설계도 눈에 띈다. 단지 중앙의 입체형 커뮤니티 라운지를 비롯해 순환산책로, 아쿠아가든, 힐링포레스트 등 휴게 공간이 마련된다. 또한 남북 통경축 확보와 오픈스페이스 배치를 통해 단지 내 바람길을 열고 개방감을 높였다.

입주민을 위한 커뮤니티 시설도 풍부하다. 피트니스와 GX룸, 골프클럽, 필라테스룸, 사우나 등 운동·휴식시설과 복합 문화공간인 그리너리 스튜디오와 독서실·키즈카페·공유오피스·키즈도서관 등 학습 및 문화시설이 마련된다.

동래 푸르지오 에듀포레는 사직동의 교육·문화 인프라와 센텀시티의 쇼핑·편의시설을 동시에 누릴 수 있는 ‘더블 생활권’ 입지를 갖췄다. 서측으로는 사직 학원가와 야구장이, 동측으로는 센텀시티 내 백화점과 영화의전당 등 대형 상업·문화시설이 위치해 있다.

단지 인근에 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등 명문학군이 밀집해 있으며, 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능한 원스톱 학세권 입지다.

이마트 트레이더스, 홈플러스, 코스트코 등 대형 마트가 인접해 쇼핑이 편리하며, 동래봉생병원, 대동병원 등 양질의 의료시설도 가깝다. 교통망으로는 원동 IC와 동해선을 통해 시내외 이동이 수월하며, 온천천 및 수영강 산책로, 옥봉산 등이 인접해 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다. 일부 가구에서는 수영강 조망 프리미엄도 기대된다.

대우건설 관계자는 “동래 푸르지오 에듀포레는 일대에서 오랜만에 선보이는 신축 푸르지오 브랜드 대단지로, 지역 주거문화를 앞에서 이끌 수준 높은 상품성을 대거 보유하고 있다”며 “아이 키우기 좋은 교육환경 등 정주여건도 우수해 3040세대 실수요 등을 중심으로 관심이 높을 것”이라고 말했다.