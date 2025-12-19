[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 우승 반지를 거머쥔 김혜성(26·로스앤젤레스 다저스)이 우승 보너스로 48만4748달러(약 7억1500만원)를 받는다.

19일(한국시간) AP통신에 따르면, 메이저리그 사무국은 LA다저스에 포스트시즌 우승 상금 4610만 달러를 지급했다.

이에 따라 6월 1일 이후 다저스 현역 로스터(26명)에 포함되거나 부상자 명단에 오른 선수와 코치진은 48만4748달러를 받는다. 이 기간 현역 로스터에서 제외된 선수는 상금의 일부를 받는다.

우승 멤버인 김혜성은 보너스 전액을 받는다. 김혜성은 올해 5월 4일 메이저리그에 데뷔했다. 부상자 명단에 오른 적이 있고 경기 출장 기회를 자주 얻지 못했지만, 정규시즌에서 71경기에 출전해 타율 0.280(161타수 45안타) 3홈런 17타점 13도루 19득점에 OPS(출루율+장타율) 0.699를 기록했다. 또 월드시리즈 로스터에 들며 그라운드를 지켰다.

김혜성은 포스트시즌이 끝나고 귀국한 후 ‘빚투 논란’이 재조명되며 지탄을 받았으나 해결한 바 있다. ‘빚투 논란’은 김혜성의 부친이 16년 전 1억2000만원을 빌렸으나 갚지 않았다는 주장이다. 피해를 입었다고 주장하는 일명 ‘김선생’은 김혜성의 프로 데뷔 이후 경기장을 찾아다니며 부친 채무 변제를 요구하는 1인 시위를 벌여왔다. 김혜성의 부친 측은 16년 동안 조금씩 9000만원을 갚았다며 “원금 대부분을 갚았다”고 주장했으나, ‘이자 수준도 안 되는 돈’이라는 지적이 잇따랐다. 논란이 계속되자 김혜성은 오는 20일까지 5000만원을 추가로 지급하고 분쟁을 끝내기로 한 것으로 알려졌다. 김혜성의 부친은 지난 8월 개인 파산 절차를 밟았다.