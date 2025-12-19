[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단(이사장 이상훈)은 18일 대구광역시 한국지능정보사회진흥원(NIA) 본원에서 대구로 이전한 공공기관들과 함께 인공지능(AI) 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 한국산업단지공단을 비롯해 신용보증기금, 한국가스공사, 한국교육학술정보원, 한국부동산원, 한국산업기술기획평가원, 한국장학재단, 한국지능정보사회진흥원 등 총 8개 공공기관이 참여했다.

협약에 따라 참여 기관들은 공공부문 전반의 AI 활용을 확산하고, 대구광역시를 중심으로 한 지역 AI 협력 거버넌스를 구축해 나가기로 했다. 이를 위해 기관 간 AI 거버넌스 및 협업 체계를 마련하고, 지역 단위 AI 허브 기능을 강화하는 한편 정기적인 AI 협의체를 구성·운영할 계획이다.

특히 각 기관이 보유한 AI 관련 인프라와 전문성을 공유하고, 행정·정책 분야에서 AI를 실제로 적용할 수 있는 공동 과제를 발굴해 실질적인 활용 사례를 창출한다는 방침이다. 이를 통해 공공부문의 AI 도입과 확산을 촉진하고, 지역 기반의 AI 생태계 조성에도 힘을 모을 예정이다.

윤창배 한국산업단지공단 상무이사는 “이번 협약은 공공기관들이 AI 기술을 행정과 정책 전반에 적극 활용하기 위한 협력의 출발점”이라며 “대구광역시가 AI 혁신의 거점으로 자리 잡을 수 있도록 산업 현장과 연계한 실질적인 AI 활용 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 이날 협약식에는 윤창배 한국산업단지공단 상무이사를 비롯해 정홍주 한국장학재단 상임이사, 서용원 한국산업기술기획평가원 부원장, 황종성 한국지능정보사회진흥원 원장, 정제영 한국교육학술정보원 원장, 이재명 한국부동산원 산업지원본부장, 최충식 한국가스공사 경영지원본부장, 이주영 신용보증기금 전무이사 등이 참석했다.