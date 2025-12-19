미래 준비 전 세대 응원 프로젝트 시작 전 세대 응원 프로그램 순차 확대 계획

[헤럴드경제=고재우 기자] 두나무는 미래를 준비하는 국민을 응원하는 프로젝트 ‘업비트 치얼업(Cheer up)!’을 시작했다고 19일 밝혔다.

이번 프로젝트는 학업, 진로, 경제활동 등 새로운 출발선 앞에서 고군분투하는 국민을 지원하는 시리즈 캠페인이다. 올해 초 진행한 ‘미래세대 응원 캠페인’의 연장선으로, 지원 대상을 전 세대로 확대했다.

첫 번째 캠페인인 응원 장학금은 미래 준비 과정에서 경제적 부담을 겪는 청년층을 돕기 위한 프로그램이다. 총 100명을 선발해 1인당 500만원 상당의 비트코인(BTC)을 장학금으로 지원한다. 학자금, 자격증 준비, 직무 교육 등 청년들이 진로를 찾아가는 데 필요한 비용을 지원하자는 취지다.

신청 대상은 국내 대학(원) 재·휴학생 및 예비 대학생이다. 응모 기간은 내년 1월 22일 오후 5시까지다. 본인 또는 직계 가족이 중복으로 신청할 수 있다. 업비트에서 고객 확인(KYC)을 완료한 뒤 장학금 신청 페이지에서 ‘참여하기’ 버튼을 클릭하면 된다. 자세한 내용은 업비트 공지 사항에서 확인할 수 있다.

오경석 두나무 대표는 “새해를 맞아 학업, 진로, 경제적 고민 등 청년들의 걱정이 조금이라도 가벼워지길 바라는 마음에서 프로젝트를 마련했다”며 “앞으로도 사회적 역할을 꾸준히 고민해 나가겠다”고 말했다.

한편 지난 1월 두나무는 세계태권도품새선수권대회 금메달리스트 변재영 선수를 모델로 미래세대 응원 캠페인을 진행한 바 있다.