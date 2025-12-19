생물자원관, ‘한국의 월동 물새 27년의 변화와 보전 방안’ 보고서 발간

[헤럴드경제=이태형 기] 국립생물자원관은 1999년부터 매년 실시된 ‘겨울철 조류 동시 센서스’ 결과를 집대성한 ‘한국의 월동 물새 27년의 변화와 보전 방안’ 보고서를 19일 발간했다고 밝혔다.

보고서에 따르면 1999년부터 올해까지 습지 감소와 논 재배 방식 변화, 하천 정비 등의 영향으로 국내에 도래한 청둥오리가 34만마리에서 14만마리, 흰뺨검둥오리는 10만마리에서 9만마리로 감소하는 등 ‘수면성 오리류’(물 위에서 생활하고 저서생물이나 식물 뿌리를 먹는 오리류)의 수가 줄었다.

반면 물닭은 2000마리에서 4만마리, 민물가마우지는 260마리에서 2만7000마리로 급증했다. 도시 습지나 호수, 저수지로 서식처를 확장하는 데 성공하면서 개체가 크게 늘었다.

민물가마우지는 너무 많이 늘어나면서 내수면 어업 등에 피해를 일으켜 유해야생동물로 지정되기까지 했다.

보고서에는 기러기류와 고니류, 오리류 등 주요 13개 분류군 43종 월동 물새의 개체군 증감과 분포 특성, 서식지 전환 경향 등이 담겼다. 보고서는 국립생물자원관 누리집에서 내려받을 수 있다.

유호 국립생물자원관 관장은 “이번 분석 보고서는 고병원성 조류인플루엔자 대응, 환경영향평가, 국제 물새 개체군 추정 등 폭넓은 정책·학술적 영역에서 활용될 수 있을 것”이라며 “앞으로도 지속적인 자료 축적과 정밀한 조사 분석을 계속해 나가겠다”라고 밝혔다.