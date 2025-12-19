관내 구립 경로당 57개소 대상 비상벨 280개 설치

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)가 관내에서 운영 중인 구립 경로당 57개소에 비상벨 280개를 설치하고 어르신 이용 시설에 과한 안전 관리와 응급상황 대응체계를 강화했다.

이번 설치로 경로당 내 각 공간에 비상벨이 마련돼 어르신이 위치와 관계없이 버튼 조작만으로 즉시 도움을 요청할 수 있게 됐다. 비상벨이 작동하면 경찰서와 성북구청 어르신·장애인복지과로 신호가 전달돼 사고 및 응급상황 발생 시 신속한 대응이 가능하다.

이승로 성북구청장은 “경로당은 어르신들이 가장 자주 이용하는 휴식·여가 공간인 만큼 비상벨 설치를 통해 더욱 안심하고 이용할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 어르신 안전을 최우선으로 하는 복지 서비스를 이어가겠다”고 말했다.

성북구는 향후 경로당 비상벨 작동 여부를 주기적으로 점검하고, 어르신 이용시설 전반에 대한 안전 인프라 확대와 환경 개선을 추진할 계획이다.