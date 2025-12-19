[헤럴드경제=민성기 기자] 박나래, 키에 이어 ‘주사 이모’ A씨에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 제기된 먹방 유튜버 ‘입짧은햇님’(본명 김미경)이 모든 방송과 활동을 중단하겠다고 밝혔다.

구독자 175만 명을 보유한 입짧은햇님은 19일 자신의 유튜브 채널에 올린 입장문에서 “현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고, 예정에 있던 모든 활동을 중단하기로 결정했다”고 전했다.

그는 “그동안 저를 아껴주시고 응원해 주셨던 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “현재 제기된 논란과 의혹에 대해서는 스스로 돌아보면서 정리하고 있고, 잘못된 부분이 있다면 인정하고 변명하거나 책임을 회피하지 않겠다”고 했다.

논란의 중심에 선 이른바 ‘주사이모’ 이모 씨와의 관계에 대해서는 “지인의 소개로 강남구의 병원에서 처음 만났기 때문에 의심의 여지없이 의사라고 믿고 진료를 받았다”며 “저는 이 씨를 실제 의사로 알고 있었다”고 해명했다.

이어 “제가 바쁘던 날에는 이 씨가 제 집으로 와준 적은 있으나, 이 씨의 집에 간 적은 없다”고 덧붙였다.

입짧은햇님은 “여러 사정을 좀 더 주의 깊게 살피고 신중하게 처신 했어야 함에도 불구하고 그러지 못했던 부분은 제 큰 불찰이고, 깊이 반성하고 있다”며 “팬분들과여러 관계자분께 본의 아니게 불편과 피해를 끼쳐 드린 점 진심으로 죄송하고, 이로 인한 모든 분의 피해가 최소화되기를 바란다”고 했다.

그러면서 “최선을 다해 진실한 태도로 현 사안에 임하겠다”며 “다시 한번 저를 응원해주신 많은 분께 죄송하다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

앞서 연예매체 디스패치는 입짧은햇님이 박나래에게 불법 의료 행위를 했다는 의혹을 받는 ‘주사 이모’ A씨에게 다이어트 약을 받고 링거를 맞은 것으로 의심된다는 내용을 보도했다.

이같은 의혹과 관련, 입짧은햇님은 디스패치에 “A씨가 일하던 병원에서 붓기약을 받은 적은 있다”면서 “그러나 다이어트약과 링거는 관계없는 일”이라고 부인했다.

이번 사태는 지난 4일 박나래 전 매니저들의 ‘갑질’ 폭로가 나오면서 시작됐다. 전 매니저들은 박나래로부터 폭언, 상해, 괴롭힘 등을 겪었다며 박나래를 특수상해 등의 혐의로 고소했고, 박나래는 공갈 혐의로 맞불을 놨다.

이 과정에서 ‘주사이모’, ‘링거이모’로 불리는 이들에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹도 제기됐다.

이와 관련 박나래 측은 “불법 의료 행위는 없었다”고 밝혔지만, 대한의사협회 등이 이들의 국내 의사 면허 여부를 지적하는 등 논란이 커졌다.

지난 17일 샤이니 키도 A씨에게 재택 진료를 받은 사실을 시인했다. 결국 박나래와 키는 모든 활동을 중단하고 출연 중인 프로그램에서도 하차했다.

박나래를 시작으로 확산된 이번 논란은 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에도 불똥이 튀었다. 박나래와 샤이니 키에 이어 입짧은햇님까지 활동 중단을 선언하면서다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 출연자들의 연이은 논란을 두고 ‘놀토의 저주’라는 반응도 나오고 있다.