-‘NEXT K 2026’ 개최

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국콘텐츠진흥원(원장직무대행 유현석, 이하 콘진원)은 12월 17일 서울 코엑스에서 ‘NEXT K 2026’ 행사를 열고, 2026년 콘텐츠산업 전망과 내년도 지원 정책 방향을 발표했다.

이날 행사에서는 전년 대비 8.2% 증가한 7,050억 원 규모의 예산과 함께 연구개발(R&D)과 해외 진출 중심의 중점 추진 전략을 공개했다.

‘NEXT K 2026’은 그동안 개별적으로 진행되던 ‘지원사업 설명회’와 ‘콘텐츠산업 결산·전망 세미나’를 처음으로 통합한 행사다. 콘진원은 이번 통합 개최를 통해 내년도 예산과 주요 지원사업, 산업 전망을 한 자리에서 제시했다.

이를 통해 콘텐츠 기업과 창작자는 정책 정보와 산업 전망을 동시에 확인할 수 있게 됐으며, 현장에서는 정책 이해도가 높아졌다는 평가가 이어졌다.

-2026년 예산 7,050억 원, 연구개발·게임·해외 진출 중심 전략적 지원 강화

콘진원은 2026년도 지원 예산을 전년 대비 8.2% 증가한 7,050억 원으로 발표했다. 이는 K-콘텐츠의 글로벌 위상 강화와 콘텐츠산업 미래 성장동력 확보를 위한 정부 정책 기조가 반영된 결과다.

분야별로는 연구개발(R&D) 예산이 454억 원 늘어나 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 게임 분야 101억 원, 해외 진출 지원은 83억 원이 각각 증액됐다. 콘진원은 이를 통해 기술 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출을 더욱 확대할 계획이다.

-연구개발(R&D)·게임 및 신기술·지식재산(IP) 등 6대 중점 추진 방향 제시

콘진원은 2026년 ▲연구개발(R&D) ▲방송영상 ▲게임 및 신기술 ▲지식재산(IP) ▲콘텐츠 기반 조성 ▲콘텐츠 수출 등 분야별 6대 중점 추진 방향을 제시했다.

연구개발(R&D) 분야에서는 문화체육관광 분야의 핵심 전략 기술 경쟁력 강화와 혁신 생태계 조성에 힘써 미래 성장동력을 확보하겠다고 밝혔다. 방송영상 분야는 기획부터 유통까지 전 과정을 지원해 우수 콘텐츠 발굴을 확대할 계획이다.

게임 및 신기술 분야는 게임산업을 미래 성장동력으로 육성하기 위한 지원 체계 대전환과 함께 콘텐츠 제작 현장의 인공지능(AI) 도입 확산에 초점을 맞춘다. 지식재산(IP) 분야는 슈퍼 지식재산(IP) 발굴과 장르별 글로벌 유통망 확장에 집중하며, 콘텐츠 기반 조성을 위해 정책금융 지원 확대 및 인공지능(AI) 시대 맞춤형 인재 양성 체계로의 전환을 예고했다.

마지막으로 콘텐츠 수출 확대를 위해 전 세계 30개 거점을 중심으로 한 전략적 진출 체계를 구축을 통한 ‘K-콘텐츠 주도 문화 수출 50조 원’ 달성을 목표로 내세웠다.

-2026년 콘텐츠산업의 6대 전망 키워드 제시, K-콘텐츠 글로벌 도약 기반 강화

이와 함께 콘진원은 2026년 콘텐츠산업을 설명하는 6대 키워드로 ▲Golden T.I.M.E. ▲AI 리셋 ▲콘텐츠 IP 리그 ▲애착자본 ▲HIP 2.0 ▲경계감수성을 제시했다. 콘진원은 이러한 변화 속에서 정책적 대응 시기 ‘골든타임’을 놓치지 않는 것이 중요하다고 보고, 시장 변화에 전제적으로 대응하는 지원 전략을 추진할 계획이다.

콘진원 유현석 원장직무대행은 “콘텐츠산업은 기술 환경과 글로벌 시장 질서가 빠르게 재편되는 중요한 시기에 높여 있다”라며, “콘진원은 이러한 변화 속에서 K-콘텐츠가 도약할 수 있는 ‘골든타임’을 놓치지 않도록, 중장기 관점의 정책 지원과 산업 기반 강화에 집중해 나가겠다”라고 말했다.