작년比 증가율도 3%로 급격히 둔화 ‘다카이치 응원’ 대만은 11% 증가 한국인 10%↑ 82만명·두달째 1위 올해 日방문 외국인 3906만명 ‘역대 최다’ “중일 갈등에 원화가치 하락까지 韓, 중국인에 ‘가성비 관광지’로 부상”

[헤럴드경제=김영철 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언으로 지난달 일본 방문 중국인 수가 전달 대비 크게 줄었다.

일본정부관광국(JNTO)이 17일 발표한 11월 일본 방문 외국인 통계에 따르면 일본을 찾은 중국인은 56만2600명이었다. 지난해 같은 달과 비교하면 3.0% 증가했지만, 10월에 일본을 방문한 중국인 수 71만5700명에 비하면 15만명가량 감소했다. 올해 1∼11월 일본 방문 중국인 증가율이 전년 대비 37.5%라는 점을 고려하면 증가율도 급감했다.

다카이치 총리가 지난달 7일 국회에서 대만 관련 발언을 한 이후 중일 관계가 급격히 악화하고 중국이 지난달 중순 자국민을 대상으로 ‘일본 여행 자제령’을 내린 것이 영향을 미친 것으로 보인다.

여행 자제령 이후 중일 간 항공편 수가 급감했고, 중국 주요 항공사들은 일본행 항공편 무료 취소·변경 조치 지원 기간을 내년 3월까지 연장했다.

중국인의 일본 내 호텔 예약 건수도 크게 줄었다. 일본의 숙박 시설 예약 사이트인 트리플라에 따르면 지난달 21∼27일 중국발 호텔 예약 건수는 중국 정부의 방일 자제령이 나오기 전인 같은 달 6∼12일보다 약 57%나 줄었다.

중국의 일본 여행 자제령이 본격화하면서 이달 이후 일본을 찾는 중국인은 더 감소할 것으로 전망된다.

지난달 일본을 찾은 홍콩인은 전년 같은 달과 비교해 8.6% 감소한 20만7600명이었다. 홍콩인은 올해 대지진 발생 소문 등으로 일본 방문객이 전반적으로 줄었다. 홍콩 당국은 중국과 보조를 맞춰 다카이치 총리의 대만 관련 발언을 비판하면서 일본과 공식 교류 행사를 잇달아 취소한 것으로 알려졌다.

중국 내 반일 움직임에 대응해 일본 여행을 독려하는 목소리가 나왔던 대만에서 지난달 일본을 방문한 사람은 전년 동월 대비 11.1% 늘어난 54만2400명이었다. 방문객 수만 보면 중국인과 큰 차이가 없었다.

11월 일본을 방문한 한국인은 지난해 동월 대비 10.0% 증가한 82만4500명이었다. 국가·지역 순위에서는 10월에 이어 두 달 연속 1위였다. 올해 누적 한국인 방문자는 848만5300명이다.

지난달 일본 방문 전체 외국인 수는 지난해 대비 10.4% 증가한 351만8000명이었다.

올해 1∼11월 일본 방문객은 3906만명으로 연간 기준 역대 최대치를 경신했다. 기존 최다는 지난해 기록한 3천687만명이다.

홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중일 갈등에 더해 원화 가치 하락까지 겹치면서 중국인이 ‘가성비 관광지’로 한국을 택하고 있다고 평가했다.

원화는 하반기 들어 아시아 주요 통화 가운데 가장 부진한 흐름이다. 원화 대비 중국 위안화 가치는 7월 1일부터 전날까지 9.4%가량 상승했다.

단체 관광객 무비자 정책 등 한중 관계 개선도 중국인 관광객 증가에 긍정적 요인으로 꼽힌다. 1∼10월 한국을 방문한 중국인 관광객이 470만명을 기록, 이미 지난해 전체 수준을 넘어섰다는 한국관광공사 집계도 있다.

여행마케팅업체 차이나트레이딩데스크의 수브라마니아 바트 최고경영자(CEO)는 “중국 여행객에게 일본이 정치적으로 ‘비싼’ 여행지가 된 반면 원화 약세로 한국은 가성비 목적지가 됐다”고 말했다. 이어 원화 약세 덕분에 쇼핑·미용·의료 분야에서 중국인 관광이 늘어나고 있으며, 무비자 정책과 한국문화의 인기 등도 긍정적으로 작용하고 있다고 덧붙였다.