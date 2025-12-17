42전 전승(31KO), 사상최초 3체급 4단체 통합챔프 알바레스전 승리 불과 3개월 만에 링 떠나겠다 발표

[헤럴드경제=조용직 기자] 5체급 세계타이틀을 석권한 중경량급의 천재 복서 테렌스 크로포드(38·미국)가 17일(한국시간) 은퇴한다고 발표했다.

이날 그는 자신의 SNS에 “이제 아무것도 증명할 게 안 남았다. 위대한 선수로서 떠난다”고 글을 올렸다. 또한 유튜브 채널을 통해 “이 스포츠에 모든 것을 바쳤다. 이미 앞으로 할 일도 결정했다. 지금 그 때가 왔다. 고맙다”고 전했다.

크로포드는 올 9월 미국 라스베이거스에서 슈퍼미들급(76㎏) 4단체 통합챔프 카넬로 알바레스(35·미국)와 대결해 3-0 심판전원일치 판정으로 승리하며 세계를 놀라게 했다. 웰터급인 자신보다 2체급 위의 챔피언과 승부하는 것이 체격과 파워에서 크게 불리할 수 밖에 없는데 이를 극복하고 치고 빠지는 아웃복싱으로 알바레스를 두들겨 완승한 것이다.

이런 놀라움의 여운이 채 가시기도 전에 크로포드는 다시 한번 깜짝 놀랄 은퇴 발표를 했다. 그는 “나는 가족을 위해, 내 고장을 위해, 꿈과 글러브 한 쌍 밖에 없던 어릴 적 나를 위해 싸웠다. 나는 모든 것을 이뤘다”고 말했다.

그가 남긴 프로 통산 전적은 42전 전승 31KO다. 라이트급, 슈퍼라이트급, 웰터급, 슈퍼웰터급, 슈퍼미들급 5개 체급을 석권했다. 이중 슈퍼라이트급, 웰터급, 슈퍼미들급 제패로 사상 최초의 3체급 4단체(WBA, WBC, IBF, WBO) 통합챔프를 달성했다. 다만 WBC는 이달 초 인정료 미지급 사유로 슈퍼미들급 타이틀을 박탈했다.

슈퍼스타의 갑작스런 은퇴에 팬들은 아쉬움과 찬사를 SNS와 유튜브에 남기고 있다. “그는 선수 생활 내내 존경받기를 갈망했고, 마침내 마지막에 그것을 얻었다. 역대 최고의 선수 중 한 명이며, 확실히 이 시대 최고의 선수다” “그가 얼마나 뛰어난, 시대를 초월하는 천재적인 선수였는지, 그리고 수년간 얼마나 노골적으로 무시당하고 외면당했는지 기억할 것이다. 그럼에도 불구하고, 버드는 모든 역경을 극복하고 자신만의 방식으로 정상에 올랐다”…