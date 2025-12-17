[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양시에 거주하는 원로 예술인 3명이 ‘2025년 전라남도 명예 예술인’으로 선정됐다.

‘전라남도 명예 예술인’은 전라남도 문화예술 발전에 기여하고 도민의 자긍심을 높인 예술인에게 수여되는 영예로운 칭호다.

올해 ‘전라남도 명예 예술인’으로 지정된 광양시 예술인은 ▲김정국 작가(한국화) ▲박지선 작가(문학) ▲박행신 작가(문학)다.

김정국 화백은 한국미술협회 광양시지부장을 역임하며, 전남미술대전 심사위원, 대한민국미술대전 심사위원 등으로 활동했다. 또한 개인전과 단체전을 꾸준히 개최하며 활발한 작품 활동을 이어가고 있다.

박지선 작가는 현재 한국문인협회 광양시지부장으로, 지역 문학 분야 활성화를 위해 다양한 문화사업을 주도하고 있으며, 시집과 동화책을 다수 발간한 바 있다.

박행신 작가는 시울림문학동인회 회장을 맡으며 지역사회에 후학 양성과 문학 활성화를 위한 활동을 이어가고 있다. 특히 지역신문사에 동시집을 연재하고 도서관에서 무료 강의를 진행하는 등 지역사회에서 꾸준한 봉사활동을 펼치고 있다.

명예 예술인으로 지정되면 지정서 수여, 명예 현판 제작, 문화예술 분야 지원사업 선정 시 우대 등의 혜택이 제공된다.

광양시에서는 이번 선정을 포함해 현재까지 총 9명의 원로 예술인이 전라남도 명예 예술인으로 지정됐다.

전라남도는 2022년 관련 조례를 제정해 경력 15년 이상의 예술 활동 이력에 나이 50세 이상이고 전라남도 내 10년 이상 거주 요건을 갖춘 예술인 가운데 명예 예술인을 선정해 오고 있다.