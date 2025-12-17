[헤럴드경제=박세정 기자] SOOP은 로블록스 코리아와 첫 공식 협업으로 e스포츠 페스타를 진행한다고 17일 밝혔다.

SOOP은 오는 18일 온라인 페스타와 21일 오프라인 페스타를 통해 총 20명의 스트리머가 참여하는 로블록스 기반 e스포츠 페스타를 선보인다.

이번 행사에는 SOOP 스트리머 12명(킴성태, 김된모 등)과 로블록스 대표 스트리머 8명(왕클세종, 키리코, 사랑 등)이 팀을 구성해 다양한 게임 대결을 펼친다. 해설에는 김정민 캐스터와 스트리머 한예찬이 참여한다.

온라인 페스타는 18일 오후 7시 로블록스 체험 ‘99 나이트 인 더 포레스트(99 Nights in the Forest)’로 진행된다. 총 4개 팀이 생존을 위한 협력과 전략을 겨루며, 게임 내 마피아 미션 등 특수 규칙을 적용해 콘텐츠의 긴장감을 강화했다.

오프라인 페스타는 21일 상암 SOOP 콜로세움에서 열린다. 총 400석 규모의 관람석이 마련되며, 티켓은 티켓링크에서 판매된다. 현장에서는 라이벌(RIVALS)과 기차전쟁(Train War) 등 4종의 로블록스 체험을 기반으로 두 팀 간 대결이 펼쳐질 예정이다.

SOOP은 이번 페스타를 통해 로블록스 카테고리 콘텐츠를 안정적으로 선보이는 한편, 다양한 크리에이터와 함께하는 새로운 형태의 게임 이벤트를 확대해 나갈 계획이다.

이번 협업은 스트리머들과의 파트너십을 통해 로블록스가 국내 유저들과 더욱 긴밀히 소통할 수 기회가 될 것으로 회사 측은 기대했다.

한편, e스포츠 페스타와 관련한 자세한 내용과 온·오프라인 중계는 ‘SOOP 공식 로블록스 방송국과 참여 스트리머의 방송을 통해 확인할 수 있다.