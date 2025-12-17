지역아동센터 성탄 파티 비용 지원

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 기아 오토랜드광주가 연말을 맞아 지역사회 소외된 아동들에게 따뜻한 크리스마스 추억을 선물한다.

기아 오토랜드광주(공장장 문재웅)는 17일 지역사회 저소득층 가정 어린이들의 소원을 들어주기 위해 ‘산타원정대 후원금 전달식’을 진행했다.

‘산타원정대’는 연말연시를 맞아 지역 사회 내 보이지 않는 곳에서 어려움을 겪고 있는 가족돌봄아동과 이주배경아동 등 소외계층 아동들을 지원하는 캠페인이다.

기아 오토랜드광주는 아이들에게 크리스마스의 행복한 추억을 선물하고, 아이들이 어려운 환경이지만 희망을 잃지 않고 올바르게 성장하길 바라는 마음에서 이번 후원을 실시하게 됐다.

후원금 전달식은 이날 10시 기아 오토랜드광주에서 진행됐다. 김희준 기아 오토랜드 광주 경영지원실장은 변정근 초록우산어린이재단 광주지역본부장에게 후원금 2000만원을 전달했다.

기아 오토랜드광주가 이날 전달한 후원금 2000만원은 아이들이 평소 가지고 싶어 했던 소원 선물을 구매하고 지역아동센터에서 열리는 성탄파티를 지원하는데 사용될 예정이다. 이를 통해 아동들이 경제적 어려움으로 인해 소외감을 느끼지 않고, 행복한 크리스마스를 보낼 수 있도록 돕는다.

기아 관계자는 “성탄절을 앞두고 아이들이 꿈과 희망을 잃지 않고 따뜻한 겨울을 보내기를 바라는 마음으로 이번 후원을 준비했다.” 며 “기아 오토랜드광주는 앞으로도 지역사회와 상생하며 소외된 이웃을 살피는 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다.”고 밝혔다.

한편, 기아 오토랜드광주는 지난 2012년부터 지역사회 저소득층 어린이들의 소원을 들어주기 위한 산타원정대를 후원하고 있다.