액세스빌리티 인증..포용 관광 모델로

[헤럴드경제=함영훈 기자] 포틀랜드로 유명한 미국 오리건관광청은 글로벌 접근성 여행 전문기관 휠 더 월드(Wheel the World)와의 협업을 통해 오리건 주가 전 세계 최초로 ‘접근성 인증(Accessibility Verified)’ 지역으로 공식 선정됐다고 밝혔다. 우리식 용어로 한다면 무장애 열린관광 세계 인증이다.

휠 더 월드는 장애인과 이동 약자를 위한 접근성 기반 여행 상품과 서비스를 제공하는 글로벌 여행 플랫폼으로, 숙박·교통·관광지·체험 프로그램 등 여행 전반에 걸친 접근성 정보를 객관적으로 검증·제공하며 포용적 관광 환경 조성에 앞장서고 있다.

오리건 주가 획득한 ‘접근성 인증’은 장애 유무와 관계없이 누구나 안전하고 편리하게 여행할 수 있도록, 여행의 전 과정에 대한 접근성이 국제 기준에 따라 체계적으로 검증되었음을 의미한다.

이번 인증을 계기로 오리건 주는 관광산업 전반에서 주요 화두로 부상하고 있는 포용적·접근성 관광(Inclusive & Accessible Tourism) 분야에서 국제적 기준을 선도하는 대표적인 지역으로 평가받고 있다.

특히 여행자의 특성과 이동성에 제약을 두지 않는 여행 환경을 조성함으로써, 다양한 수요층을 포괄하려는 글로벌 관광업계에 실질적이면서도 지속 가능한 모델을 제시한 사례로 주목받고 있다.

이번 인증은 오리건 전역 7개 관광 권역을 대상으로, 숙박시설을 비롯해 식음료 업장, 문화시설, 자연 체험 콘텐츠 등 광범위한 관광 인프라에 대한 체계적이고 표준화된 접근성 평가를 바탕으로 진행됐다.

평가 과정에서는 자가 보고나 단순한 규정 준수 여부 확인을 넘어, 접근성 분야 전문가가 현장을 직접 방문해 물리적 구조와 고객 동선, 객실 구성, 시각·청각 정보 제공 환경 등을 세밀하게 측정·검증하는 방식이 적용되었다.

그 결과, 오리건 내 43개 커뮤니티, 750개 이상의 여행 관련 사업체가 접근성 인증을 획득했으며, 이는 관광목적지로서 오리건 주 전반의 품질 기준을 한 단계 끌어올린 선도적 사례로 평가되고 있다.

이번 인증을 통해 축적된 접근성 데이터는 관광업계 전반의 상품 개발과 마케팅 전략 수립에도 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

여행사는 인증 시설의 객관적 데이터를 기반으로 보다 정교한 맞춤형 일정 구성이 가능하며, 고령 여행자, 장애 여행자, 가족 단위 여행자 등 세분화된 고객층에 대한 제안의 정확도 또한 한층 제고될 전망이다.

오리건관광청은 앞으로도 관광산업의 구조적 변화를 반영해 접근성을 핵심 가치로 한 장기 전략을 지속적으로 강화하고, 지역사회 및 관광업계와의 협력을 확대해 나갈 방침이다.

오리건관광청은 이번 인증을 계기로 지역 파트너십을 확대하고 관광 비즈니스의 접근성 개선을 지속적으로 지원할 계획이다.

접근성 인증 프로그램 참여를 희망하는 사업체는 오리건관광청을 통해 컨설팅, 평가 기준 안내, 시설 개선 가이드라인 등을 제공받을 수 있으며, 인증 획득 후에는 글로벌 시장에서 경쟁력을 높일 수 있는 홍보·마케팅 지원도 함께 제공될 예정이다. 이는 오리건이 포용적 관광을 기반으로 지속 가능한 지역경제 발전과 관광산업 생태계 고도화를 추진하고 있음을 보여준다.