[헤럴드경제=권제인 기자] 제너럴 모터스의 프리미엄 스포츠유틸리티(SUV)·픽업 브랜드 GMC가 허머 EV를 필두로 한국 시장에서의 브랜드 활동을 본격화한다고 17일 밝혔다. 티저 영상 공개와 ‘허머 인 더 시티’ 이벤트를 통해 브랜드 모멘텀을 강화해 나간다는 계획이다.

먼저, GMC는 오늘부터 허머 EV 티저 영상을 공개하고, GMC 공식 홈페이지와 소셜 채널을 통해 ‘허머 인 더 시티’ 이벤트 일정과 참여 방법을 안내한다.

‘허머 인 더 시티’ 이벤트는 오는 19일부터 28일까지 운영되며, 허머 EV가 성수, 강남, 한남 등 서울 주요 인구 밀집 지역의 예상치 못한 장소에 깜짝 등장할 예정이다. 19일부터 21일까지는 성수역과 서울숲 일대에서, 23일부터 24일까지는 도산대로·신사·강남대로를 중심으로 한 강남 지역에서, 26일부터 28일까지는 이태원과 한강진 일대에서 차량을 확인할 수 있다.

또한, 오는 21일과 27일에는 각각 성수연방과 이태원 카페 포이어에서 크리스마스 분위기의 허머 EV 포토존이 운영된다. 포토존에서 허머 EV를 더 가까이에서 만나볼 수 있으며, 현장을 방문한 모든 고객에게는 사은품이 제공된다.

허머 EV는 GMC는 첨단 EV 플랫폼을 바탕으로 최신 EV 기술이 집약됐으며, 특히 4륜 조향 기반의 크랩워크 기능을 통해 차량을 대각선으로 움직일 수 있어 좁은 공간과 험로 모두에서 뛰어난 기동성과 차별화된 주행 경험을 제공한다.

GMC는 이번 허머 EV 이벤트를 통해 한국 시장에서의 브랜드 활동을 더욱 강화할 계획이다. 120년의 헤리티지를 바탕으로 브랜드 가치와 혁신적인 전기차 기술력을 결합해 국내 프리미엄 전동화 시장에서 새로운 선택지를 제시한다는 전략이다.

특히, 2026년 초 허머 EV를 비롯한 GMC 3개 차종을 국내 시장에 새롭게 선보이는 등 공격적인 포트폴리오 확대로 내수시장에 대한 확고한 의지를 표명할 계획이다.