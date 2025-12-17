내수 침체·대외 불확실성 속 성장 정체 지적…“현장 체감 성과로 이어지길”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업계가 중소벤처기업부가 2026년도 업무보고를 통해 발표한 ‘중소·벤처·소상공인 성장사다리 복원’ 비전에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 중소기업계는 “이번 발표는 중소·벤처·소상공인의 성장을 뒷받침하겠다는 정부의 의지를 분명히 보여준다”며 “선언에 그치지 않고 현장에서 빠르게 체감할 수 있는 성과로 이어지길 기대한다”고 말했다.

중소기업계는 내수 침체와 대외 불확실성이 장기화되면서 중소기업과 소상공인이 성장의 한계에 직면해 왔다고 진단했다. 중소기업계는 “830만 중소기업 가운데 소기업은 3.1%, 중기업은 1.6%에 불과할 정도로 성장에 어려움을 겪어왔다”며 “이런 상황에서 정부가 성장 촉진으로 정책 방향을 분명히 한 점은 의미가 크다”고 평가했다.

특히 중기부가 4대 추진과제로 제시한 지역·소상공인 활력 회복, 창업·벤처 활성화, 제조 중소기업의 혁신과 성장, 공정과 상생에 기반한 기업 생태계 조성에 대해 “위기 극복과 회복을 넘어 성장 촉진으로 정책이 전환됐고, 그 과정에서 공정과 상생의 기업 생태계 조성도 놓치지 않았다는 점에서 현장의 요구를 반영한 정책과제”라고 강조했다.

다만 양극화 해소를 위한 제도적 보완은 속도감 있게 추진돼야 한다는 목소리도 나왔다. 중소기업계는 “중소기업협동조합 협의요청권 등 양극화 해소를 위한 제도적 보완이 조속히 이뤄지길 기대한다”고 했다.

중소기업계는 “이번 발표를 계기로 성장 사다리 복원이 현장에서 체감되는 성과로 연결되길 바란다”며 “중소기업중앙회도 정부와 긴밀히 협력해 중소기업의 지속 가능한 성장을 뒷받침해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 이날 중기부는 이재명 대통령에 업무보고를 진행하면서 주요 키워드로 ‘성장사다리 복원’을 내놓았다. 이 대통령은 이에 대해 “실패를 많이할 수록 성공 가능성도 높다는 통계도 있다”면서 화답했다.