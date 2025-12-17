일 평균 매출 25억원 수준 추정 멤버십·캐릭터 아이템 ‘쌍끌이’

엔씨소프트의 신작 ‘아이온2’(사진)가 순항을 이어가고 있다. 출시 3주 만에 누적 매출 500억원을 돌파했다. 국내 다중접속역할수행게임(MMORPG)의 대명사이자 간판 IP인 ‘리니지’의 부진으로 부침을 겪었던 엔씨소프트가 아이온2를 통해 부활의 신호탄을 쐈다는 평가가 나온다.

17일 게임업계에 따르면 엔씨소프트의 아이온2가 지난 7일 누적 매출 500억원을 돌파했다.

11월 19일 정식 출시 이후 약 18일만이다. 일 평균 매출은 25억원 수준으로 파악된다.

결제 없이 1~2주간 게임을 플레이해본 뒤, 멤버십 상품을 구입한 이용자들이 매출을 견인했다. 아이온2의 멤버십 구매 계정 수는 꾸준히 증가해 최근 50만 개를 넘어선 것으로 알려졌으며, 조만간 60만 개를 돌파할 것으로 예상된다. 게임 내 캐릭터 꾸미기에 필요한 아이템을 구매하는 이들도 많은 것으로 전해졌다.

이를 방증하듯 아이온2는 구글 플레이 스토어 매출 10위권 내 성적을 이어가고 있다. 앞서 엔씨소프트가 아이온2의 PC 결제 비중이 90% 이상이라고 언급한 만큼, 실제 매출 규모는 더 클 것으로 추정된다.

그간 업계에서는 패스 중심의 비즈니스 모델을 근거로, 아이온2의 매출이 초기에 집중될 것이라고 내다봤다. 하지만 서비스 4주차가 지난 시점까지, 아이온2는 비교적 고른 매출 성장세를 보이고 있다. 청소년 이용 불가 게임임에도 게임트릭스가 집계하는 PC방 인기 게임 순위에서 줄곧 상위권을 유지하고 있다. 특히 MMORPG 장르에서는 1위를 달리는 상황이다.

아이온2의 연착륙은 일찌감치 예상됐다. 출시 당일 인터넷 라이브 방송에 20만 명 가까이 몰릴 정도로 큰 관심을 모았고, 출시 이틀 차에는 100억원이 넘는 매출을 올렸다. 일각에서는 이용자들과의 적극적인 소통이 주효했다고 보고 있다.

엔씨소프트는 아이온2 출시 이후 여섯 번의 라이브 방송을 진행하며 이용자 불편 사항을 적극 개선해왔다. 최근에는 불법 프로그램(매크로) 사용 이용자 5명을 업무방해 혐의로 형사 고소했다. 단순 계정 정지나 운영 제재가 아닌, 고소 조치한 것은 업계에서도 이례적인 대응이다.

박혜림 기자