[헤럴드경제=문영규 기자] 경남 양산시의회 소속 더불어민주당 강태영(초선·서창, 소주) 의원이 “어지간히 까불어라”라며 공무원에게 막말을 했다는 주장이 제기돼 공무원노조가 의원직 사퇴와 제명을 촉구했다.

전국공무원노동조합 양산시지부(이하 노조)는 17일 양산시의회 앞에서 기자회견을 열고 “우월적 지위를 이용해 직원에게 갑질과 폭언을 일삼은 강 의원은 즉각 공개 사과하고 사퇴하라”고 주장했다.

노조에 따르면 강 의원은 지난 2일 오후 양산시 물금읍 한 식당에서 식사 중이던 의회 사무국 직원 4명과 우연히 마주쳤고 한 여직원에게 20여분 간 “어지간히 까불어라, 더 까불어 봐라. 공무원증이 10개 정도 되나”, “내 옷 벗기고 싶나(제명하고 싶냐)” 등의 말을 한 것으로 전해졌다.

노조는 강 의원이 이후 의회로 복귀해서도 식당에 있던 직원들의 근무 태도를 확인하겠다며 “PC를 켜보라”고 지시하는 등 압박을 가했다고 주장했다.

노조는 “강 의원의 행위로 피해 직원들은 씻을 수 없는 정신적·육체적 고통을 겪었다”며 “이번 사건을 개인의 일탈로 치부하지 말고, 재발 방지를 위해 강 의원을 제명하는 등 강력한 조처를 해야 한다”고 시의회에 요구했다.

논란이 일자 강 의원은 이날 이메일을 통해 “이번 일로 불편함과 상처를 느낀 직원분들께 진심으로 사과드린다”고 고개를 숙였다.

그는 “정례회 기간 중 감정이 격해진 상황에서 사용한 부적절한 표현에 대해 깊이 반성하고 있다”며 “의회 각 팀을 직접 찾아 사과의 뜻을 전했으며, 향후 진행될 공식 절차에도 성실히 임하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “다시는 이런 일이 발생하지 않도록 스스로 엄격히 돌아보고, 의회 구성원들과의 신뢰 회복을 위해 더욱 노력하겠다”고 다짐했다.