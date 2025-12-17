“민주당이 특검 하자고 적극나서야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 송언석 국민의힘 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표가 17일 ‘통일교 의혹 특검(특별검사)법’을 논의하는 첫 회동을 가졌다.

국민의힘에서는 유상범 원내수석부대표, 박수민 원내대표 비서실장이 개혁신당은 이주영 정책위의장, 이동훈 수석대변인이 함께 했다.

송 원내대표는 “전재수 전 해양수산부 장관은 관련 의혹으로 이미 압수수색을 받았지만 140분이나 지연됐다”며 정동영 통일부 장관, 이종석 국정원장 역시 의혹의 중심에 서있다“며 ”이 대통령이 공개적으로 치켜세운 정원오 성동구청장도 통일교와의 유착관계가 드러나고 있다“고 말했다.

이어 “이제 일부 여권 인사의 개인적 일탈이 아니라 이재명 정권 핵심부를 관통하는 구조적, 고질적 문제임이 확연히 드러나고 있다”며 “윤영호 전 통일교 세계본부장의 증언과 언론보도를 종합하면 통일교 핵심인사가 선별적으로 접촉하면서 최종적으로 이재명 대통령에 이어지는 접근 루트를 확보하려 했던 것으로 추측된다”고 덧붙였다.

그러면서 “이재명 정권의 핵심부가 얽혀있는 통일교 게이트를 밝히기 위해 독립성을 가진 특검 외에 방법이 없다”며 “조속한 출범을 위해 세부 내용을 열린 자세로 전향적으로 개혁신당과의 협상에 임하겠다”고 말했다.

특검 추천권 및 수사범위에 대해서는 “원 내외를 떠나서 국회, 정당이 정치적으로 관여하기보다는 법률 전문가인 대법원이나 변호사협회에 맡기는 것도 좋다”며 “수사 대상도 통일교와 여권인 더불어민주당간 금품수수 관계나 은폐·무마 정황에 대해 중심 수사가 적절하다”고 주장했다.

또한 “특검 규모도 최소한 규모에서 출범시키는 것이 적절하다”며 “무엇보다 중요한 건 조속히 출범시키는 일이다. 그 부분에 있어 개혁신당과 국민의힘은 이견이 없으니 세부적인 실무 사항을 조속히 조율해서 특검법을 발의해 민주당이 꼭 통과시킬 수 있게 힘을 합칠 생각”이라고 말했다.

천 원내대표는 “이재명 대통령이 위헌, 위법한 종교단체는 해산돼야 한다고까지 했으면 민주당이 적극 나서서 통일교 특검을 하자고 해야 한다”며 “당당하다면 거부할 이유도, 명분도 없다”고 했다.

그는 “이재명 정부와 여야를 가리지 않는 엄정한 수사를 위해서는 통일교 관련 의혹이 없는 야당이 특검을 추천해야 한다”며 “통일교 측의 어떠한 거론도 없는, 통일교로부터 자유로운 원내 야당은 개혁신당이 유일하다”고 강조했다.