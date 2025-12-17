美 동부시간 17일밤 생중계 연설 11월 실업률 4.6% 4년 만에 최고 소매판매 제자리…5개월 새 최저 지지율 하락속 “최고 아직 안왔다”

도널드 트럼프 미국 대통이 미 동부시간으로 오는 17일 오후 9시(현지시간·한국시간 18일 오전 11시) 백악관에서 대국민 연설에 나선다. 고물가에 실업률이 4년 만에 최고치로 치솟는 등 미국 경기 둔화 신호가 뚜렷해지는 상황에서 집권 2기 첫해를 마무리하는 트럼프 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 관심이 쏠린다.

트럼프 대통령은 16일 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “나는 내일 밤 동부시간 오후 9시에 백악관에서 생중계로 대국민 연설을 할 계획”이라고 밝혔다. 그는 “그때 여러분을 만나길 기대한다”며 “올해는 우리나라에 대단한 한해였으며, 최고는 아직 오지 않았다”고 덧붙였다. 다만 연설의 구체적인 주제는 공개하지 않았다.

시장과 정치권에서는 최근 고용 둔화와 물가상승 등에 대한 유권자들의 불만과 지지율 하락 흐름을 감안할 때, 이번 연설이 집권 2기 출범 첫해의 국정 성과를 강조하고 내년에는 미국 경제와 안보 여건이 개선될 것이라는 점을 부각하는 데 초점이 맞춰질 것으로 보고 있다.

이 같은 연설 예고는 미국 경제 지표가 동시에 부담을 키우고 있는 시점에 나왔다. 역대 최장 기간 이어진 연방정부 셧다운(일시 업무 정지)의 여파가 고용 지표에 직접 반영되면서 노동시장의 둔화 신호가 분명해지고 있어서다.

미 노동부 노동통계국(BLS)은 16일 10월 미국 비농업 일자리가 전월 대비 10만5000건 감소했다고 밝혔다. 10∼11월에 걸쳐 43일간 이어진 연방정부 셧다운으로 15만명 이상 연방 공무원이 급여 명단에서 제외된 영향이 반영됐다. 정부 부문 고용은 10월에만 16만2000명 급감했고, 11월에도 6000명 추가로 줄었다.

함께 발표된 11월 고용 지표는 6만4000건 증가로 집계됐지만, 시장에서는 셧다운 종료 이후의 기술적 반등에 가깝다는 평가가 우세하다. 실제로 4월 이후 미국 고용 증가세는 뚜렷한 회복 없이 정체 국면을 이어가고 있다는 분석이 나온다.

실업률도 상승 흐름을 지속했다. 11월 실업률은 4.6%로 2021년 9월 이후 약 4년 만에 최고 수준이다. 2023년 4월 3.4%까지 떨어졌던 실업률은 이후 완만한 상승세를 이어가고 있다. 다만 AP통신은 역사적 기준으로는 여전히 낮은 수준이라고 전했다.

미국인들은 허리띠를 졸라매고 있다. 미국 상무부는 10월 소매 판매가 7326억달러(약 1080조원)로, 전월 대비 증감에 변동이 없었다고 밝혔다. 이는 9월 조정된 증가치(0.1%)보다는 낮은 것으로, 최근 5개월 새 최저 수준이다.

월간 소매 판매 지표는 전체 소비 중 상품 판매 실적을 주로 집계하는 속보치 통계로, 미국 경제의 중추인 소비의 변화를 가늠할 수 있는 지표로 여겨진다. 10월 소매 판매 지표는 셧다운 여파로 지연돼 발표됐다.

AP통신은 “많은 가정이 식료품, 임대료 등 관세 영향을 받은 물가 상승에 어려움을 겪으면서 지출을 줄인 상황을 시사한다”고 짚었다.

미국 경제 둔화 조짐이 갈수록 뚜렷해지자 금융시장도 민감하게 반응했다. 통화정책에 가장 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 이날 오후 한때 3.49%까지 내려앉았다. 연준의 정책 전환 기대가 단기물 금리에 빠르게 반영됐다는 해석이다.

장기물도 하락했다. 같은 시각 10년 만기 미 국채 수익률은 4.14%까지 내려가며 고용 둔화에 따른 경기 우려를 일부 반영했다. 다만 재정 적자 확대와 국채 발행 부담, 인플레이션 경계 심리가 남아 있어 장기물 금리 하락 폭은 제한적이라는 평가가 나온다.

백악관은 실업률 상승을 일시적 현상으로 보고 있다. 케빈 해싯 국가경제위원회(NEC) 위원장은 퇴직한 연방 공무원들이 노동시장에 재진입하며 구직자로 집계된 영향이 크다며 구조적인 고용 악화로 단정하기는 이르다고 밝혔다고 블룸버그통신은 전했다.

그러나 시장의 시선은 보다 신중하다. 트럼프 행정부의 관세 정책을 둘러싼 불확실성과 2022∼2023년 고물가 억제를 위해 유지됐던 고금리 기조의 잔여 영향이 기업들의 채용을 제약하고 있다는 분석이 힘을 얻고 있다. 연준은 고용 둔화를 막기 위한 완화 필요성과 물가 압력이 완전히 해소되지 않은 현실 사이에서 정책 선택의 부담이 커진 상황이다.

연준은 앞서 지난 9∼10일 열린 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25%포인트 인하했다. 9월 이후 세 차례 연속 인하였다. CNBC는 단기 국채 금리 하락은 연준의 추가 인하 가능성에 대한 시장의 선제적 반응이라며, 고용 지표가 더 약해질 경우 통화정책 논의의 중심이 물가에서 고용으로 이동할 수 있다고 해설했다. 서지연 기자