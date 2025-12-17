평균 기령 7년으로 단축…16일 기념행사

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공이 올해 마지막 항공기이자 스무 번째 기체를 도입했다고 17일 밝혔다.

이스타항공은 16일 오후 김포국제공항에서 조중석 대표를 비롯한 임직원들이 참석한 가운데 운항 승무원에게 꽃다발을 증정하는 등 20호기 도입 기념행사를 진행했다.

이번에 도입한 20호기는 189석 규모의 B737-8 기종으로 이달 초 제작이 완료된 후 이스타항공에서 처음으로 운항을 시작하는 신규 항공기다.

이로써 이스타항공은 전체 보유 항공기 20대 중 절반에 해당하는 10대를 B737-8 기종의 신기재로 운영하게 됐으며, 평균 기령은 7년으로 낮아졌다.

B737-8은 기존 기종 대비 약 20% 향상된 연료 효율을 바탕으로 탄소 배출량을 줄일 수 있고, 기내에서 들리는 엔진 소음도 50% 이상 적어 승객에게 더 편안하고 쾌적한 비행 환경을 제공한다.

이스타항공의 20호기는 항공기 안전 검사를 마친 후, 항공 수요가 집중되는 성탄절 시즌부터 김포-제주 노선 등에 집중 투입될 예정이다.

이스타항공 관계자는 “세계적으로 항공기 수급이 어려운 환경에서도 올해 다섯 대를 차질 없이 도입하며 기단 스무 대를 완성했다”며 “내년에도 신기종 도입을 통해 기단 현대화를 지속 추진하고, 원가 절감 및 운항 안정성을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.