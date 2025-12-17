상장 3주만에 수익률 16%, 스페이스X 상장 시 1Q 미국우주항공테크에서 즉시 편입 예정

[헤럴드경제=김유진 기자] 하나자산운용은 지난달 25일 상장한 국내 첫 미국 우주항공테크 상장지수펀드(ETF)인 ‘1Q 미국우주항공테크 ETF’가 개인 및 연금투자자들의 순매수에 힘입어 상장 후 15 영업일만에 순자산 200억원을 돌파했다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 미국 우주 및 항공테크 대표기업에 집중 투자하는 국내 최초의 ETF다. 로켓랩과 조비 에비에이션을 각각 약 16% 비중으로 최대 편입하고, 나머지 약 68%는 팔란티어, GE에어로스페이스, AST 스페이스모바일, 아처 에비에이션 등에 투자한다.

17일 한국거래소에 따르면, 1Q 미국우주항공테크 ETF는 상장 후 약 3주만에 수익률 16%를 달성하며 12월 한 달간 전체 미국주식형 ETF 중 수익률 1위를 기록하고 있다.

이는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 내년 약 1조5000억달러(약 2200조원) 규모의 기업공개(IPO) 추진 소식에 따른 기대감으로 ETF 편입 비중 1위 종목인 로켓랩이 37% 상승한 것을 비롯, AST스페이스모바일 29%, 파이어플라이 에어로스페이스 21%, 인튜이티브 머신즈 20% 등 우주 관련주들의 주가가 큰 폭으로 상승한 결과다.

로켓랩은 지난 15일 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)의 소형기술실증위성 레이즈 4호(RAISE-4)의 발사를 성공적으로 실행했으며, 이달 중 대한민국 우주항공청의 재난 감시 위성 NEONSAT-1A의 발사가 예정돼 있다.

UAM 및 드론 관련주들 또한 잇따라 상승했다. 지난 4일(현지 시각) 숀 더피(Sean Duffy) 미국 교통부장관이 “에어 택시(Air Taxi)는 트럼프 정부 임기 내에 100% 시행될 것” 이라고 언급하자 조비 에비에이션과 아처 에비에이션 주가가 5%대 급등하는 등 항공테크 관련주들의 강세가 두드러졌다.

이같은 흐름 속에 1Q 미국우주항공테크 ETF는 상장 이후 16영업일 연속 개인 순매수 기록(누적 약 240억원) 이어나가고 있다.

아울러 하나자산운용은 오는 17일 오후 6시30분 하나자산운용 공식 유튜브 채널에서 135만 과학 전문채널인 안될과학의 유튜버 항성(강성주 박사)과 ‘스페이스 X가 그리는 미래’ 라는 주제로 라이브 세미나를 진행한다.

김태우 하나자산운용 대표는 “내년 스페이스X의 상장으로 우주항공 관련 산업은 앞으로 큰 관심과 성장이 이뤄질 것으로 예상된다”며 “많은 투자자분들께서 우주항공 산업 및 투자 전략에 대한 인사이트를 얻는 투자 세미나가 되기를 기대하며, 앞으로도 1Q ETF만의 차별화된 투자 세미나를 지속적으로 진행할 예정”이라고 말했다.