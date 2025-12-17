지방은행 중 유일하게 우수사례 은행 선정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 은행연합회 주관한 ‘2025년 은행권 소상공인 경영컨설팅 우수사례 발표회’에서 우수사례 은행으로 선정돼 금융감독원장상을 수상했다고 17일 밝혔다. 이번 발표회는 지난 16일 서울 중구 은행회관에서 열렸으며 은행권의 소상공인 컨설팅 성과를 공유하고 우수 사례를 확산하기 위해 마련됐다.

지방은행 중에는 부산은행이 유일하게 우수사례 은행으로 선정됐다. 특히 2025년 7월 신설된 ‘지역경제희망센터’를 중심으로 ▷소상공인 대상 맞춤형 금융상담 ▷경영컨설팅 ▷교육 프로그램 등을 체계적으로 운영한 점이 높은 평가를 받았다.

이번 발표회에서 소개된 부산은행 우수사례인 ‘컨설팅과 창업자금, 두 날개로 비상한 창업 스토리’는 중소기업 재직 중 임신으로 직장생활이 어려워진 40대 여성에게 경영컨설팅과 금융지원을 연계해 자립과 성장을 도운 사례다.

해당 사례는 경력 단절 위기에 놓였던 예비 창업자가 맞춤형 컨설팅과 창업자금 지원을 통해 안정적인 창업에 성공한 내용으로 현장 중심 컨설팅의 효과를 보여주는 대표적 사례로 소개됐다.

강석래 부산은행 기업고객그룹장은 “이번 우수사례 선정은 소상공인을 단순한 금융 지원 대상이 아닌 함께 성장하는 지역 경제의 주체로 바라보고 지원해 온 결과”라며 “앞으로도 소상공인이 위기를 딛고 안정적으로 재기할 수 있도록 상생금융을 지속해 나가겠다”고 말했다.