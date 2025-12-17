순천경찰서, 공권력 침해 행위 무관용 엄정 대응

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천지역에서 공무집행 방해 행위가 급증하고 있어 관할 경찰서가 엄정한 법 집행 입장을 밝혔다.

순천경찰서에 따르면 올해 10월 이후 공무집행방해 사건은 총 14건으로 전년도 같은 기간 3건 대비 약 4.7배 증가한 것으로 나타났다.

사건 대부분은 112 신고 출동 현장에서 만취 상태의 피의자가 경찰관에게 폭언과 폭행을 가하며 공무 수행을 방해하는 유형으로 확인됐다.

실제로 지난 11일 새벽 신고 처리 과정에 불만을 품은 피의자가 만취 상태에서 경찰관을 폭행해 공무집행방해죄로 현행범으로 체포됐고 이후 범행의 중대성을 고려해 구속 수사로 전환했다.

김대원 순천서장은 “공무집행방해는 단순한 실랑이나 우발적 충돌이 아니라 현장 경찰관의 생명·신체 안전과 시민의 안전을 직접적으로 위협하는 명백한 공권력 침해 행위”라며 “앞으로 공권력에 도전하는 행위에 대해서는 예외 없이 엄정하게 대응해 법질서를 확립하고 시민이 안심할 수 있는 치안 환경을 조성하겠다”고 강조했다.