생산현장에서 따끈한 우동 제공 2월 중순까지 4만2000개 전달

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 이달 HD현대미포를 합병한 HD현대중공업이 겨울을 맞아 생산 현장에서 일하는 직원들에게 따뜻한 우동을 제공하는 ‘찾아가는 간식차, 우동 드쎄오(Udon de CEO)’를 내년 2월 중순까지 42회 운영한다.

HD현대중공업은 ‘우동 드쎄오(Udon de CEO)’는 ‘~의, ~로부터’라는 뜻의 불어 de를 사용해 ‘CEO가 준비한 우동’과 ‘우동 드세요’라는 이중적인 의미를 담고 있다고 설명했다.

‘찾아가는 간식차’는 선박 건조 등 생산 현장 42개소를 돌며 회당 1000인분씩 총 4만2000개의 우동을 제공한다.

행사 첫날인 지난 15일에는 HD현대중공업 이상균 부회장과 주원호 사장이 최근 합병으로 새 식구가 된 중형선사업본부(옛 HD현대미포) 직원들을 직접 찾아 우동을 나눠주며 환영의 인사를 했으며, 16일에는 금석호 사장이 현장에서 직원들과 함께했다.

HD현대중공업은 ‘찾아가는 간식차’ 외에도 겨울철 옥외 작업자 건강을 위해 핫팩 및 방한용품과 사업부별로 어묵 등의 겨울철 간식을 제공하고 있다.