박형준 시장, 오늘 개관식 및 서부산권 신규 문화시설 차례로 방문

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 박형준 부산시장은 17일 오후 서부산의 신규 문화시설인 ▷현대미술관 옥상레스토랑(복합문화공간) ▷낙동아트센터(공연시설) ▷서부산영상미디어센터(영상미디어시설)를 차례로 방문한다고 밝혔다.

이번 방문은 ▷영상문화 확산과 지역 균형발전의 핵심 거점인 ‘서부산영상미디어센터’ 개관 ▷미술관과 미식이 결합되는 신개념 복합문화공간인 ‘현대미술관 옥상레스토랑’ 준공 ▷내년 1월 문을 여는 서부산권 핵심 공연시설인 ‘낙동아트센터’ 개관을 앞두고 준비 상황을 점검하기 위해서다.

박 시장은 먼저 현대미술관 옥상레스토랑을 방문해 내년초 손님맞이 준비상황을 보고 받은 뒤 이른 시일 내 시민들이 이용할 수 있도록 당부할 예정이다.

이후 서부산권 최초의 클래식공연장인 낙동아트센터로 이동해 콘서트홀 및 앙상블극장에서 개관 준비상황 브리핑을 청취한 후, 낙동아트센터 개관 페스티벌의 성공적 개최와 향후 서부산 지역 문화예술 활성화를 위해 낙동아트센터가 중심이 되어 줄 것을 요청할 예정이다.

마지막으로 서부산권 영상미디어 문화복합공간인 서부산영상미디어센터 개관식에 참석한다. 이날 개관식을 하는 서부산영상미디어센터는 강서열린문화센터 2~3층에 총면적 1523㎡ 규모로 조성되는 시설로, 1인 미디어 시대를 맞아 영상 제작, 교육, 상영, 커뮤니티 활동까지 장르를 넘나들며 자유롭게 참여할 수 있게 조성된 공간이다.

서부산영상미디어센터는 시가 건립하고, (재)영화의전당이 위탁 운영하는 방식으로 운영돼 수준 높은 콘텐츠 제작 지원과 교육 프로그램 운영이 가능할 것으로 기대된다.

주요 시설로는 ▷시민들이 미디어 콘텐츠를 시청하고 공유할 수 있는 영화상영관(모두극장) ▷고품질 영상 및 음향 녹음이 가능한 영상제작 스튜디오 ▷개인 크리에이터와 독립 제작자를 위한 1인 미디어실 ▷최신 촬영 및 편집 장비를 갖춘 전문 편집실 등을 보유하고 있다.

이와관련, 박 시장은 “서부산영상미디어센터는 그동안 미디어 기반 시설이 부족했던 서부산 지역 시민들의 문화적 갈증을 해소하는 창의적인 플랫폼이 될 것”이라며 “곧 개관하는 낙동아트센터 등 서부산권 문화시설을 중심으로 부산 전역의 문화 기반 시설(인프라)을 촘촘히 연결해 시민 누구나 일상속에서 수준 높은 문화를 누리게 하도록 할 것”이라고 강조했다.