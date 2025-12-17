‘펀앤런, 2025 윈터 핫 톡 페스티벌’ 창의·융합형 인재 양성 지원차 매년 개최 청소년 미래 꿈·지식 찾아 떠나는 전문가 강연

[헤럴드경제=서경원 기자] 호암재단(이사장 김황식)은 청소년 특화 강연 프로그램인 ‘펀앤런, 2025 윈터 핫 톡 페스티벌(Fun & Learn, 2025 Winter Hot Talk Festival!)’을 오는 29일부터 이틀간 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 현장 및 온라인 참여 방식으로 개최된다.

삼성호암상 수상자 등 각계 명사가 주요 대학, 고교 등을 방문하는 현장 중심 강연회를 2021년부터 더 많은 청소년들이 참여할 수있도록 온·오프라인 참여 방식으로 확대, 전문가들의 지식과 경험을 미래세대와 공유하기 위한 지식나눔을 이어오고 있다.

10회째를 맞는 이번 강연회는 청소년들에게 최신 과학과 인문 지식을 전하고 미래 진로 탐색에 도움을 주기 위해 ‘도전, 내일을 그리다’(1일차), ‘세상을 바꾸는 법’(2일차)의 주제로 진행한다.

각 분야를 대표하는 최고의 전문가 6명이 강연에 나서 청소년들에게 깊이 있는 강연을 전하고, 질의응답을 통해 직접 소통하는 특별한 시간도 가질 예정이다.

특히, 이번 강연회에는 대한민국 대표 골프선수였던 박세리 감독과 인기 과학 유튜버 궤도를 비롯해 2024년 여성 최초로 호암공학상을 수상한 AI(인공지능) 분야 전문가 이수인 워싱턴대 교수와 20년간 저개발국의 안질환 환자들을 치료해 온 김동해 비전케어 이사장이 청소년들에게 꿈을 향한 도전과 세상을 변화시키는 법을 들려줄 예정이다.