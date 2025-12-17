[헤럴드경제=이명수 기자] 조폭 연루 의혹으로 여러 예능 프로그램에서 하차한 방송인 조세호를 둘러싸고, 과거 방송에서 언급된 일화가 다시 주목받고 있다.

뉴시스에 따르면, 최근 온라인 커뮤니티에서는 2014년 MBC 예능 프로그램 ‘세바퀴’에서 조세호가 김나영에게 남성을 소개해준 사연을 다룬 방송이 재조명됐다.

당시 김나영은 “조세호, 남창희와 서울 시내 전경이 보이는 호텔 라운지에서 식사를 했었다”며 “그 자리에서 조세호가 ‘내가 너무 좋아하고 부모 같은 형’이라며 한 남성을 소개해줬다”고 밝혔다.

이어 “함께 즐겁게 시간을 보내고 헤어졌는데, 며칠 뒤 아침 뉴스에서 그분이 사기 혐의로 구속됐다는 보도를 접했다”며 “이후 (조세호가) 크리스마스에도 만나자고 했지만, 싹을 잘라야겠다 싶어 냉정하게 거절했다”고 말했다.

이에 대해 조세호는 “이틀 뒤에 구속된 건 사실”이라며 “힘들던 시기에 그 형이 자신의 경험담과 조언으로 큰 용기를 줬는데, 나중에 알고 보니 모든 것이 거짓이었다”고 해명했다.

같이 출연했던 가수 양희은은 “왜 그런 사람을 소개해 줬냐. 실망이다”라며 “이유 없이 잘해 주는 사람은 없으니 앞으로 조심하라”고 조언했다.

한편 조세호는 최근 조직폭력배와 친분 의혹이 불거지며 KBS ‘1박2일’, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등 출연 중이던 예능 프로그램에서 하차했다.