화재감지 기능 탑재한 ‘EV 에어스테이션’ 공급 시작

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 화재감지 기능을 탑재한 천장형 전기차 충전 시스템 ‘이브이(EV) 에어스테이션’을 개발 완료하고 2026년부터 한화포레나 단지에 본격 공급한다고 17일 밝혔다.

EV 에어스테이션은 국내 최초로 천장에서 커넥터가 내려오는 방식의 전기차 충전 시스템이다. 지능형 전력분배 기술이 적용돼 하나의 충전기로 최대 3대 차량을 동시에 충전할 수 있으며, 공간 활용도와 이용 편의성을 모두 향상시켰다.

이 시스템은 기존 전기차 충전시설의 고질적 문제였던 화재 위험성과 충전기 부족 문제를 동시에 해결했다. 화재감지 센서와 카메라, 배터리-충전기 간 정보 교환이 가능한 전력선 통신(PLC) 기술을 탑재해 이상 징후를 조기에 감지하고 화재 발생 가능성을 선제적으로 차단할 수 있다.

㈜한화 건설부문은 ‘전기차 화재 제로(ZERO)’를 목표로 내걸고, EV 에어스테이션을 한화포레나 입주 단지에 우선 도입할 예정이다. 이 시스템은 지난 2025 미래혁신기술박람회에서 최고혁신상을 수상하며 기술력을 입증했다.

전기차 충전시설 설치 의무화에 따라 수요는 더욱 증가할 전망이다. 2025년 1월 1일 이후 사업승인되는 공동주택 및 공공이용시설은 총 주차대수의 10% 이상에 전기차 충전시설을 설치해야 한다. 이에 따라 일반 건축물은 물론, 공공기관과 기존 아파트 단지 등에서 EV 에어스테이션의 도입 요청이 증가하고 있다.

김민석 ㈜한화 건설부문 건축사업본부장은 “EV 에어스테이션은 화재감지 기술을 강화해 안전성과 효율성을 동시에 잡은 차세대 플랫폼”이라며 “전기차 인프라 확대에 기여하는 한편, 지속가능한 도시환경 조성에도 앞장서겠다”고 전했다.