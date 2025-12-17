LG생활건강 등 100여 명 관계자 참석 “K뷰티 인기로 물류 공급망 중요성 부각”

[헤럴드경제=권제인 기자] LX판토스는 글로벌 K뷰티 산업의 주요 고객사와 협력 파트너를 초청해 ‘2025 K뷰티 콘퍼런스-링크 더 뷰티’를 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 콘퍼런스는 16일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 개최됐다. LX판토스는 글로벌 시장 환경 변화 속에서 K뷰티 산업의 성장 방향을 공유하고, LX판토스 고객사 및 파트너에게 감사를 전하는 동시에 업계 교류와 네트워킹을 강화하기 위해 자리를 마련했다고 설명했다.

최근 K뷰티가 미국과 유럽은 물론 중동, 남미 등 전 세계로 영토 확장을 본격화함에 따라 국제 배송, 풀필먼트센터 등에 대한 수요가 크게 늘어나는 등 뷰티 산업에서 물류 공급망 관리의 중요성이 한층 주목받고 있다.

콘퍼런스에는 LG생활건강, 에이피알, CJ올리브영, 무신사 등 37개 고객사에서 100여 명의 관계자가 참석했다. 이 자리에서는 ▷K뷰티 시장 분석 및 전망 ▷글로벌 물류·유통 전략 ▷K콘텐츠와 인플루언서가 만드는 뷰티 트렌드 등의 주제로 강연과 토론이 진행됐다. LX판토스는 자산의 글로벌 인프라와 공급망 역량을 소개하며 뷰티 브랜드의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 전략적 파트너로서의 역할을 강조했다.

또한, LX판토스는 창고·통관·물류비 등 국가별 물류 정보를 확인할 수 있는 ‘글로벌 픽’ 부스를 운영해, 고객사가 신규 해외 지역에 대한 인사이트를 실시간으로 확인할 수 있도록 지원했다.

이용호 LX판토스 대표는 “K뷰티 해외시장 공략에 물류 경쟁력이 필수로 요구되는 한편, 물류사에도 단순한 운송을 넘어 고객의 글로벌 공급망을 함께 설계하는 고도화된 역할이 요구되는 시대”라며 “LX판토스는 촘촘한 해외 네트워크와 글로벌 물류 역량을 기반으로 신뢰받는 고객 성장 파트너로서 역할을 다하겠다”고 말했다.