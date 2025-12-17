[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국의 한 할인매장 냉동고에서 30대 여성 의사의 시신이 발견돼 충격을 주고 있다.

15일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 미국 플로리다주 마이애미 지역의 한 할인매장에서 “냉동고 안에 알몸 여성 시신이 있다”는 직원의 신고가 경찰에 접수됐다.

출동한 경찰이 신원을 확인해 본 결과 소아 심장병을 전문으로 하는 니카라과 출신 마취과 의사 헬렌 매시엘 가레이 산체스(32)로 확인됐다.

산체스는 발견 당시 옷을 입지 않은 상태였으며 의식이 없었다.

그는 지난 13일 이 매장에 들어왔으나 물건은 구매하지 않은 것으로 파악됐다. 경찰은 산체스가 매장 직원이 아님에도 불구하고 직원 전용 구역으로 이동해 냉동고에 들어간 뒤 밤새 그곳에 머물렀을 가능성에 무게를 두고 있다.

경찰은 현재까지 타살 혐의는 없으며 정확한 사망 경위를 조사 중이라고 밝혔다. 또 산체스의 가족과 만나 산체스에게 정신적 또는 개인적 문제가 있었는지 등을 파악하고 있다.

산체스의 유족은 온라인 모금 사이트 ‘고 펀드 미(Go fund me)’를 통해 모금을 진행하고 있으며 그의 시신을 고향인 니카라과로 송환하기 위한 비용을 마련하고 있다.

유족 측은 “산체스의 헌신은 수많은 어린이와 그들의 가족들에게 희망을 가져다주었다”고 슬픔을 표했다.

사건이 발생한 매장은 조사를 위해 일시적으로 폐쇄했다가 당일 오후 문을 열었다. 매장 고객들은 “안타깝고 충격적이다. 할인 매장에서 시신이 발견될 줄은 상상도 못했다”고 말했다.