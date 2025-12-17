도봉구 취업준비 청년 대상 포스터 내 정보무늬로 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 2026년 1월 한 달간 취업준비 청년을 위한 토익스피킹, 오픽 강좌를 운영한다.

토익스피킹, 오픽은 많은 기업이 채용 서류 전형·면접 등에서 특정 등급을 요구하고 있어 취업을 원하는 청년들에게 목표 등급 취득은 필수적이다.

먼저 토익스피킹은 총 8회차로 구성되며, 1월 6일~29일 매주 화‧목 진행한다. 정원은 10명이며, 비대면 실시간 줌(ZOOM) 강의로 운영된다.

오픽은 총 12회차로 구성되며, 1월 5일~30일 매주 월‧수‧금 진행한다. 정원은 10명이며, 오픽 역시 비대면 실시간 줌(ZOOM) 강의로 운영된다.

신청 대상은 도봉구 지역 내 19~45세 취업준비 청년이며, 신청은 12월 19일까지 포스터 내 정보무늬로 하면 된다.

오언석 도봉구청장은 “청년들이 원하는 일자리를 찾는 데 필요한 실무 영어능력은 더 이상 선택이 아닌 필수다. 이번 강좌가 청년들의 취업에 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.