여름 과소비 이후 숨 고르기 물가·불확실성에 소비 둔화 신호 GDP 반영 핵심 소매판매만 0.8% 증가

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 소비가 여름철 과소비 국면을 지나며 숨 고르기에 들어간 모습이다. 물가 상승 부담과 경제 불확실성이 겹치면서 10월 소매 판매가 사실상 제자리걸음을 했다.

미국 상무부는 16일(현지시간) 10월 소매 판매가 7326억달러로 전월 대비 증가율이 0%를 기록했다고 밝혔다. 9월 조정치(0.1%)보다 낮은 수준으로, 최근 5개월 가운데 가장 부진한 흐름이다.

소매 판매는 미국 전체 소비 가운데 상품 판매를 중심으로 집계되는 속보 지표로, 소비 흐름을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 이번 10월 수치는 미 연방정부 셧다운 여파로 발표가 다소 지연됐다.

자동차와 자동차 부품을 제외한 소매 판매 증가율은 0.4%에 그쳤다. AP통신은 식료품과 임대료 등 관세 영향을 받은 물가 상승이 가계 부담으로 작용하면서 소비자들이 지출을 줄이고 있는 신호라고 분석했다.

실제로 미국 소비는 여름철 한때 강한 회복세를 보였다. 6월 소매 판매 증가율은 1.0%를 기록했고, 7월과 8월에도 각각 0.6%씩 늘었다. 휴가철과 계절적 요인이 겹치며 소비가 집중됐지만, 이후 물가 부담과 경기 불확실성이 다시 부각되며 소비 심리가 위축된 것으로 해석된다.

다만 전문가들이 특히 주목하는 핵심 소매 판매는 10월에 0.8% 증가했다. 핵심 소매 판매는 음식 서비스, 자동차, 건축자재, 주유소 판매를 제외한 지표로, 국내총생산(GDP) 산출에 직접 반영된다. 전체 소매 판매가 정체된 가운데서도 GDP에 영향을 주는 소비는 일정 부분 유지됐다는 의미다.

시장에서는 미국 소비가 급격히 꺾이기보다는, 고물가 환경 속에서 선택적 소비로 전환되고 있다는 평가가 나온다. 소비 둔화 신호가 뚜렷해질 경우 미 연방준비제도(Fed)의 통화정책 경로에도 영향을 미칠 수 있어, 향후 소매 판매와 소비자 심리 지표가 다시 한 번 주목받고 있다.