“김종혁, 당원·장동혁 모욕에 당론 불복 선언” “당내 절차 우회한 선동…자기 정치 전형”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 당무감사위원회는 16일 친한(친한동훈)계로 분류되는 김종혁 전 최고위원을 당헌·당규 및 윤리 규칙 위반 혐의로 윤리위원회에 회부, 당원권 정지 2년의 징계를 권고키로 했다.

이호선 당무감사위원장은 이날 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

이 위원장은 “김 전 최고위원은 지난 9~10월 사이 다수 언론 매체에 출연해 당을 극단적 체제에 비유했다. 당 운영을 파시스트적이라고 표현하고 국민의힘을 북한 노동당에 비유했다”며 “당원에 대한 모욕적 표현을 했다. 당원을 망상 바이러스를 퍼뜨리는 사람들, 망상에 빠진 사람들로 정신 질환자에 비유했다”고 했다.

또 “종교 차별적 발언을 했다. ‘사이비 교주에게 영향받아 입당한 사람들’ 등 특정 종교에 대해 비난했다”며 “당대표에 대한 인격 모독을 했다. 장동혁 대표에 대해 ‘간신히 당선된 것’, ‘영혼을 판 것’, ‘줄타기’, ‘양다리’ 등 모욕적 표현을 했다”고 했다.

이어 “당론 불복을 공개적으로 선언한 바도 있다. ‘제 양심적으로 행동할 것’이라며 당론 불복 의사를 공개적으로 천명했다”고 했다.

이 위원장은 “김 전 최고위원 발언은 비판이 아닌 낙인찍기에 해당한다”며 “파시스트, 망상 환자, 사이비 추종자라는 표현은 상대방을 토론과 대화 대상이 아닌 배제 대상으로 만드는 것으로 정치적 반대자를 비인간화하는 전형적 수법”이라고 했다.

아울러 “김 전 최고위원은 당내 토론을 거치지 않고 외부 언론만을 통해 이런 주장을 반복했다”며 “본인은 당을 건강하게 만들고 당내 민주화의 하나의 수단으로서 이런 비판을 했다고 하지만 이는 당내 민주주의를 위한 비판이 아니라 당내 절차를 우회한 선동이며 자신의 정치적 입지를 강화하기 위해 자기 당을 희생양 삼는 자기 정치의 전형적 사례에 해당한다고 봤다”고 했다.

그는 “김 전 최고위원은 다양성과 표현의 자유를 내세우며 정작 자신과 다른 의견에는 망상, 파시즘, 사이비라는 낙인을 찍었다”며 “타인의 다양성을 부정하며 자신의 다양성만 주장하는 독선이라고 하지 않을 수 없다”고 했다.

한편 이 위원장은 한동훈 전 대표 가족 연루 의혹이 있는 ‘당원게시판 사건’에 대해서는 “조사 과정에 있다”며 “(이날은) 조사 자료를 확인했다”고만 했다.