계층 상향이동 기대 27.7%…연령 높을수록 비관

[헤럴드경제=양영경 기자] 우리나라 청년 가운데 일자리와 소득에 만족한다고 응답한 비율이 10명 중 3명 수준에 그치면서 삶의 만족도 역시 경제협력개발기구(OECD) 최하위권에 머물렀다.

국가데이터처 국가통계연구원은 16일 이런 내용을 담은 ‘2025 청년 삶의 질 보고서’를 발표했다.

이 보고서는 청년의 삶의 질을 종합적으로 분석한 첫 사례로, 19∼34세를 대상으로 건강·여가·고용·임금·신뢰·공정·주거 등 12개 영역 62개 지표를 살폈다.

2023년 기준 임금근로자 가운데 일자리에 전반적으로 만족한다고 답한 청년은 36%였다. 2013년(27.0%)에 비해 약 10%포인트 상승했지만, 여전히 30%대에 머물렀다.

연령별로 19∼24세는 39.8%, 25∼29세는 36.0%였던 반면 30∼34세는 33.8%로 가장 낮았다. 청년층의 일자리 만족도는 2015년 이후 전반적으로 상승했으나, 30대 초반은 2021년 34.5%에서 소폭 하락했다.

전체 청년층의 소득 만족도는 27.7%로, 10년 전(12.8%)보다 2배 이상 높아졌지만 여전히 30%에 못 미쳤다. 특히 30∼34세는 26.3%로, 2019년과 2021년 조사에서 가장 높았던 것과 달리 이번에는 20대보다 낮아졌다. 사회에 진입한 이후 경제적 여건을 더 어렵게 인식하고 있음을 보여준다.

경제적 불만족은 심리적 위기로 이어지는 양상도 보였다. 지난해 청년층 자살률은 인구 10만 명당 24.4명으로 전년보다 1.3명 증가했다.

연령별로는 30∼34세가 28.5명으로 가장 높았고, 25∼29세(26.5명), 19∼24세(17.7명)가 뒤를 이었다. 청년층 가운데 30대 초반의 자살률은 2009년 이후 줄곧 20대보다 높은 수준을 유지하고 있다.

사회적 신뢰 역시 크게 약화됐다. 청년층(19∼39세)은 코로나19 시기를 거치며 타인에 대한 신뢰가 급격히 낮아졌다. 2014년에는 20대와 30대 모두 대인 신뢰도가 74.8%에 달했지만, 지난해에는 각각 53.2%와 54.7%로 약 20%포인트 하락했다. 코로나19 확산 시기인 2020년에 크게 떨어진 이후 회복되지 못한 상태다.

계층 이동에 대한 기대도 크지 않았다. 본인의 노력으로 사회경제적 지위를 높일 수 있다고 믿는 비율은 27.7%에 그쳤다. 연령이 높아질수록 인식은 더 비관적이어서 19∼24세는 31.3%였던 반면, 30∼34세는 24.5%로 낮아졌다.

학력에 따른 차이도 뚜렷해 고졸 이하(21.6%)는 대학원 재학 이상(41.7%)의 절반 수준에 그쳤다. 대학 졸업자(26.1%)의 응답 비율이 대학 재학·휴학·수료자(32.1%)보다 낮았는데, 이는 사회 진입 이후 계층 상향 이동 가능성에 대한 기대가 오히려 약화하고 있음을 보여준다는 평가가 나온다.

청년의 삶 만족도는 10점 만점에 평균 6.50점이었다. 세계행복보고서에 따르면 우리나라 청년(15∼29세)의 삶의 만족도는 2021∼2023년 평균 기준 OECD 38개국 가운데 31위에 머물렀다.

인구·가구·가족 지표에서도 구조적 변화가 두드러졌다. 지난해 청년(19∼34세) 인구는 1040만4000명으로 전체 인구의 20.1%를 차지했으며, 2000년 28.0%에서 지속적으로 감소하는 추세다.

혼자 사는 청년 비율은 25.8%로, 2000년 6.7%에서 꾸준히 증가했다. 고시원·고시텔 등 주택 이외 거처에 거주하는 청년 가구 비율도 5.3%로, 일반 가구(2.2%)보다 높았다.

결혼과 출산 시점 역시 크게 늦어졌다. 30∼34세 남성의 미혼율은 74.7%로 2000년(28.1%)의 약 세 배에 달했고, 여성 역시 같은 기간 10.7%에서 58.0%로 급등했다.

지난해 초혼 연령은 남성 33.9세, 여성 31.6세였다. 2000년의 남성 29.3세, 여성 26.5세보다 크게 높아졌다. 여성의 첫째 아이 평균 출산 연령은 지난해 33.1세로, 2000년(27.7세) 대비 5년 이상 늦어졌다. 2021년 기준으로는 32.6세로, OECD 국가 가운데 가장 높은 수준이다.