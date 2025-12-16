한은, ‘10월 통화 및 유동성’ 자료 M2, 10월 한 달 새 41.1조 늘어나 수익증권 6.8%…2007년 來 최고 내년부터 M2서 수익증권 제외키로 “유동성 증가세, 금리 인하기 평균”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난 10월 ETF(상장지수펀드)를 포함한 수익증권이 지난 2007년 11월 이후 17년 11개월 만에 가장 큰 폭으로 늘어난 것으로 집계됐다. 전체 M2(광의통화)는 수익증권 증가를 중심으로 같은 기간 0.9% 증가했다. 한은은 내년부터 M2에서 수익증권을 제외한 새로운 통화 지표를 발표할 계획이다.

16일 한국은행이 발표한 ‘2025년 10월 통화 및 유동성’ 자료에 따르면 지난 10월 M2 평균잔액은 4471조6000억원으로 전월(4430조5000억원)보다 0.9%(41조1000억원) 늘었다. 전년 동월과 비교하면 8.7% 늘었다.

넓은 의미의 통화량 지표인 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 수익증권, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등으로 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함된다.

유동성 급증을 이끈 건 ETF, 펀드 등 ‘수익증권’이었다. 10월 한 달간 수익증권은 31조5000억원 늘었다. 전체 M2 증가폭의 76.6%가량이 수익증권에서 온 셈이다. 특히, 전월 대비 수익증권 증가율은 10월 6.8%로 지난 2007년 11월(8.5%) 이후 17년 11개월 만에 가장 높았다. 같은 기간 2년 미만 정기예적금은 9조4000억원 늘었다.

한은은 “증시 상승세에 따라 주식형 증권을 중심으로 큰 폭 증가했고, 은행이 규제비율(LCR) 관리 목적으로 예금 유치를 늘리면서 2년 미만 정기예적금도 늘었다”고 분석했다.

경제 주체별로는 가계와 비영리단체가 24조1000억원 늘었고 기타금융기관과 기업이 각각 20조4000억원, 2조5000억원씩 늘었다. 기타 부문은 1000억원 늘었다.

현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 통화량인 M1은 전월보다 0.2% 증가한 1332조8000억원으로 집계됐다.

최근 원/달러 환율이 1,460원대로 치솟고 수도권 집값이 들썩이는 가운데, 한국은행이 이 같은 현상의 원인으로 지목된 ‘과잉 유동성’ 논란에 대해 정면 반박하고 나섰다. 시중에 돈이 너무 많이 풀려 자산 거품과 원화 약세를 부추긴다는 비판은 “통계적 착시에 불과하다”는 주장이다.

한은은 이날 ‘통화지표 개편 방안’도 발표했다. IMF(국제통화기금) 개정 매뉴얼에 따라 높은 가격 변동성에 가치저장 기능이 낮은 수익증권(Non-MMF 지분)을 M2에서 제외하는 내용이 핵심이다.

또한 통화통계 중 경제주체 부문을 국민계정체계와의 정합성을 고려해 바꾸고, 기타금융기관 세분화(6개)를 유로 지역에 이어 두 번째로 이행한다. 종합금융투자사업자(초대형 IB)의 성장성 등을 고려해 초대형 IB의 통화성이 높은 발행어음과 발행어음형 CMA(종합자산관리계자)를 M2 구성상품에 추가하고, M2 편제 시 예금취급기관 조사표의 부채정보 이외에도 은행과 신탁·수탁 계정 등 자산정보를 보완적으로 활용한다.

한은은 “개편 M2는 수익증권 제외에 따른 영향으로 현행 M2 수준을 상당폭 밑돈다”며 “전년 동월 대비 증가율은 수익증권 급증(36.8%)에 따른 영향이 사라지며 현행 8% 후반대에서 5%대로 하락한다”고 설명했다. 한은에 따르면 지난 10월 기준 수익증권의 기여도는 3.3%포인트였다. 현행 M2 증가율에 37.5%를 기록했다.

한은은 오는 30일 개편 결과를 공표하고 내년 1월 신규 기준 통계를 적용할 방침이다.

한편, 한은은 최근 M2 증가율 상승을 시중에 유동성이 과도하게 풀린 것으로 해석하고 수도권 주택가격과 환율 상승의 핵심 원인이라는 일각의 지적에 대해서도 반박했다.

이날 한은은 블로그에 ‘최근 유동성 상황에 대한 이해’ 제목의 글을 올려 “최근 유동성 증가 속도는 과거 금리 인하기 평균 수준이고 실물경제와 자산세에 상응하는 수준”이라고 강조했다.

한은은 최근 M2 급증은 ‘ETF 쏠림’에 따른 기술적 결과라고 설명했다. M2 범위 밖에 있던 자금들이 M2 상품인 ETF 등 수익증권으로 대폭 유입되면서 M2가 증가했다는 것이다. 박성진 한은 시장총괄팀장은 “지난 5월 이후 주가가 오르는 상황에서 개인들이 어떤 통화지표에도 포함되지 않는 국내주식을 큰 폭 순매도했는데 해당 자금의 일부가 ETF 등 수익증권으로 유입되면서 M2 증가세를 가속화하는 요인이 됐다”고 말했다.

미국보다 돈을 더 많이 풀었다는 지적에 대해서도 반박했다. 지난 9월 기준 미국의 M2 증가율은 4.5%로 한국보다 낮은 것은 맞지만, 전년 동기 대비 M2 증가율은 지난 1년간의 유동성 증가속도를 의미하는 만큼 긴 시계에서 양국이 처한 금융·경제 상황의 차이를 반영하지 못할 소지가 있다는 것이다. 아울러 미국의 M2는 수익증권 등을 포함하지 않는 좁은 기준을 쓰기 때문에 단순 비교는 무리가 있다고도 설명했다.

특히 한은은 최근의 고환율과 집값 상승의 원인이 유동성 때문이라는 지적에도 반박했다. 환율 상승(원화 가치 하락)의 경우 국내 유동성보다는 ‘수급 불균형’이 주원인이고, 수도권 집값 상승도 유동성보다는 공급 부족 우려와 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 맞물린 결과라는 것이다. 특히 강남 3구 등 핵심지에서는 대출 없이 집을 사는 ‘현금 부자’ 비중이 높아 유동성 공급과의 직접적 인과관계는 낮다고 봤다.

박 팀장은 “자산가격 및 환율 상승의 원인을 단지 유동성 증가만으로 몰고 가는 것은 자칫 문제 해결의 본질을 흐릴 우려가 있다는 점에 유의할 필요가 있다”고 강조했다.